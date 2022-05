‘El Químico’ se va de viaje; le valen las denuncias

audima

Se sabe protegido o le vale. La actitud del alcalde de Mazatlán evidencia que goza de la protección del gobernador. Y se siente intocable. Luis Guillermo Benítez evidentemente se dobló ante Rubén Rocha Moya, luego del proceso que se le sigue al alcalde de Culiacán para desaforarlo. Y hoy, con esa supuesta protección, “El Químico” muestra a quienes piensan y actúan diferente a él, que nada le harán. Ayer, mientras que Observatorio Ciudadano presentaba demandas ante la Auditoría Superior de Sinaloa y también ante el Congreso del Estado, por “faltas administrativas graves”, Luis Guillermo Benítez viajó a California para asistir no a asuntos de gobierno, mucho menos a trabajar para la promoción de Mazatlán... ¡no! Fue al pesaje de la pelea de box donde participará el mazatleco Gilberto “Zurdo” Ramírez, que hoy tiene pelea en Ontario, California. Ya un grupo de regidores había anteriormente acudido ante la ASE y el Congreso a solicitar que se abra una investigación sobre las presuntas irregularidades que se cometieron al autorizar la compra de luminarias con una inversión superior a los 400 millones de pesos. Se hizo esta escandalosa compra sin licitar, contraviniendo reglamentos y acuerdos que existen en el Comité de Adquisiciones del Municipio. Pero eso le valió al “Químico”. También en la pasada sesión de cabildo, “El Químico” fue exigido por regidores para que se conduzca con respeto hacia todos ellos. Y más cuando se trata de mujeres regidoras, a las que acusó de “tener un amo” que les ordena qué hacer. Y también esto le valió al “Químico”. Para empeorar la situación, ayer se reportó un asalto al interior de un banco. Y “El Químico”, pues viajando y de fiesta. La denuncia presentada por Observatorio Ciudadano Mazatlán está tan bien fundada, que las faltas administrativas consideradas como graves, pueden tener consecuencias para el alcalde y para aquellos que se prestaron a violar los reglamentos y las leyes del municipio.

No le falta razón. Cuando el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, vaticina que son cuatro los personajes que serán “eliminados” políticamente por el gobernador de frente a la elección del 2024. No está totalmente extraviado. Y dice: Ya comenzaron con Melesio Cuen. Y también van por él (Estrada Ferreiro). ¿Y quienes siguen? Pues de acuerdo con esa lógica, los alcaldes de Mazatlán y Ahome, Luis Guillermo Benítez y Gerardo Vargas respectivamente. Vargas podrá asegurar, como lo hizo, de que él está 100 por ciento con el gobernador. Pero eso no le garantiza nada. “El Químico” se habrá alineado ante Rocha Moya. Pero eso tampoco le asegura nada. Los cuatro tienen bien definidos sus caminos rumbo al 2024. No lo han ocultado. Y también saben que ninguno está en el “ánimo” del gobernador. Salvo algo muy extraordinario, los dejaría pasar. Pero eso se ve en chino.

La ausencia de compromiso. El Gobierno Federal hasta hoy no ha pasado de la promesa de garantizar la seguridad de los periodistas en México. Organismos internacionales y medios de comunicación de otros países han advertido que en tanto el Gobierno no actúe con verdadero compromiso, no se frenarán las agresiones a comunicadores. Suman 11 los periodistas asesinados en este año. Luis Enrique Ramírez está esperando que sus asesinos sean castigados. Diez días de completa impunidad.