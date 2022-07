“El Químico” se va otra vez de viaje

El presidente municipal de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, otra vez se va de viaje. Ahora va a Parral, Chihuahua, a las Jornadas Villistas que realizan del 14 al 24 de julio. En la agenda del Ayuntamiento, marca a las 09:00 horas la sesión de Cabildo. Por primera vez lo realizan temprano, porque seguro saldrá volando a Chihuahua. Allá tiene agenda a las 18:00 y 20:00 horas, en el corte de listón de Jornadas Villistas y del desfile. No cabe duda que al alcalde viajero le encanta la fiesta. Ayer, durante el transcurso de la mañana no se le vio en el palacio, pero por la tarde estuvo en la conferencia con personalidades del medio cinematográfico. El pasado jueves 7 de julio tampoco tuvo agenda en el Ayuntamiento y reapareció hasta el lunes 11. Total, no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Ylos viajes no acaban, se acerca la visita a París.

Otra irregularidad más detectó el regidor del PAS, Reynaldo González Meza. Asegura que las evidencias fotográficas que arrojó la respuesta del tesorero municipal, Javier Alarcón, no son de fiar. En las mencionadas fotografías, aseguran que es el almacén de Alumbrado Público, pero se ven letreros de Azteca Lighting. Los ediles confían en que la Auditoría Superior del Estado haga su trabajo y se investiguen todos los contratos de manera minuciosa. El Gobierno de Mazatlán agrega más anomalías a la lista y desde el año pasado se han otorgado contratos millonarios a esta empresa. El alcalde Luis Benítez le adjudicó de manera directa un solo contrato de 400.8 millones de pesos... nomás.

Es triste y lamentable ver que una dependencia tan importante como lo es DIF Escuinapa, en la que debe prevalecer el sentido humano y velar por los infantes en el municipio, se haya visto superada. Así se reflejó en la primera semana de julio, cuando murió un bebé de 4 meses por posible deshidratación, al vivir en condiciones inhumanas, en las tradicionales cuarterías que han proliferado a lo largo de los años. Desgraciadamente, tuvo que morir un bebé para que autoridades municipales voltearan a Isla del Bosque para intentar dar solución a un problema que no se le ve fin, al ser miles de familias las que arriban al valle de Escuinapa en busca de trabajo para ganar el sustento. DIF, a través de sus directivos, hicieron el llamado desesperado a la autoridad municipal para que se sumen a las acciones que permitan atender esta gran demanda para que las familias de jornaleros puedan tener una mejor vida durante su estancia en este municipio. Esto sin contar el trabajo infantil que prevalece en los campos agrícolas, la falta de guarderías para hijos de jornaleros y que aún prevalece como elefante blanco las instalaciones del albergue de Teacapán.

El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres nuevamente criticó a los ciudadanos morosos que no pagan el recibo del agua. En un evento de inauguración de calle pavimentada, dijo que la gente prefiere comprar un “ochito” de cerveza que pagar el consumo del líquido esencial para los seres humanos. El argumento del munícipe es que hay un rezago del 60 por ciento en cobros de Jumapam y se requieren dinero para hacer obras. Ya hasta les condicionó que si quieren mejoras en sus colonias, deben de pagar también el predial.