“El Químico” vuelve a regarla, el estadio sigue en manos de concesionarios

Mal informan al “Químico”. Que alguien le avise al alcalde Luis Guillermo Benítez que, o lo están mal informando, o simplemente dentro de su equipo hay quien quiere que haga el ridículo. Vamos por partes. La semana pasada, el alcalde declaró que el estadio de beisbol volvió a manos del Gobierno Municipal. Que lo habían prestado a la empresa Espectáculos del Pacífico solo para la Serie del Caribe. Y pues ya terminó el evento. Y anunció que el inmueble pasaba de nuevo a manos del Ayuntamiento. “El Químico” mandó al titular del Instituto Municipal del Deporte, Humberto Álvarez, a notificar que el Ayuntamiento volvía a tomar el estadio. Álvarez, que está siendo investigado por actos de corrupción. A quien le encontraron irregularidades y tiene en su contra más de 60 observaciones de parte de la oficina de la síndica procuradora. ¿Pero qué creen? No es cierto. Resulta que la empresa Espectáculos del Pacífico presentó un recurso mucho antes de la Serie del Caribe ante el Tribunal. Y como los tribunales por esta pandemia están laborando lentamente, la resolución no llegaba. Pero precisamente la semana pasada, el Tribunal resolvió a favor de la empresa Espectáculos Costa del Pacífico. Y nadie enteró al “Químico”. Al contrario, al parecer lo alentaron para que saliera a declarar que habían recuperado el inmueble. Ahora el alcalde, si insiste en tomar el inmueble, se estaría enfrentando a un Tribunal. No ha entendido que su propio partido Morena lo tiró a la lona. Le arrebató toda posibilidad de competir por la gubernatura, por la alcaldía, por cualquier otro cargo. Y si se le vuelve a poner de pechito violentando un amparo, ahí se acaba todo para “El Químico”.

Cambios en gabinete esta semana. Habrá por lo menos dos cambios en el gabinete estatal en el curso de esta semana. Se trata del secretario de Educación Pública, Juan Alfonso Mejía, y de la titular del Registro Civil en el estado, Irma Tirado Sandoval. Juan Alfonso estará en la posibilidad de participar en el proceso electoral como candidato a diputado local por uno de los distritos de Mazatlán. Para la exdiputada local y exlíder del Congreso del Estado, Irma Tirado Sandoval, se menciona la posibilidad de formar parte de la planilla que encabezará por la alcaldía Fernando Pucheta. Tirado Sandoval podría ser la propuesta como síndica procuradora. Por el momento, son estos dos cambios los únicos que se sabe habrán de suceder en el curso de esta semana en el gabinete estatal.

Preocupación fundada. Un operador de Morena en Sinaloa nos abordó. Se mostró preocupado por lo que se está viendo y escuchando en las calles. Al precandidato a la gubernatura Rubén Rocha Moya, prácticamente no lo conoce la gente “de abajo”. Nos comentó que en los recorridos de las brigadas la gente sí está convencida de votar por Morena. Pero no por Rocha Moya porque no lo conocen. Aseguró que se está intentando que Rocha Moya “baje a donde está la mayor parte de la gente”. Esta observación fortalece la versión de que Morena como partido está posicionado, pero a sus candidatos no los conocen. Y ahí está su debilidad.

Incertidumbre e improvisaciones. La campaña de vacunación contra el Covid está provocando por lo menos incertidumbre entre millones de mexicanos. No se trata de estar conociendo los anuncios constantes de que ya llegaron más cargamentos de vacunas. Ya se pactó la compra de tantos millones de vacunas. Ya arrancó la vacunación. Y bla, bla bla. Lo cierto es que hay una vacunación que no se ve ni se siente. Pocos, muy pocos han sido vacunados. El personal de salud sigue esperando que se le inmunice. Los adultos mayores también. Y lo que prevalece es la improvisación.