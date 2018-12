“El Químico” y líder de ARHE se reúnen antes de conocerse sanción de 160 millones

El encuentro. Dos personajes llamaron la atención del resto de los comensales. La plática era intensa. Explicaciones de por medio. Precisiones también. Nombres mencionados profusamente. Los dos personajes eran el alcalde Luis Guillermo Benítez y el líder del Grupo ARHE, Juan José Arellano. El tema principal fue la resolución del Tribunal donde se ordena al Gobierno Municipal pagar una indemnización por 160 millones de pesos. Arellano, hombre meticuloso tratándose de documentar bien toda clase de expedientes, le explicó seguramente al alcalde todo el camino que recorrió la demanda contra el Ayuntamiento, desde el origen mismo que se tiene registro en el trienio que encabezó el panista Alejandro Higuera. Qué acuerdos tomaron. No lo sabemos. Lo que sí sucedió después de este encuentro fue que el alcalde Luis Guillermo Benítez lo hizo público. Se adelantó a que se ventilara antes que él lo anunciara. Algo sucedió en el encuentro que se dio entre ambos personajes, pues ya el tema que se había mantenido bajo un completo hermetismo, hoy es ya del conocimiento público. Habrá que seguirlo de cerca. Por lo pronto y como adelantamos en la columna de ayer, “El Químico” se lanzó contra el exalcalde Alejandro Higuera. Arremetió a través de su secretario del Ayuntamiento contra el exalcalde Carlos Felton y evidenció que los exalcaldes Fernando Pucheta y Joel Bouciéguez todavía cuentan con guardias pagados por el Ayuntamiento.

Lo vacunan en salud. Para nadie es secreto que la síndica procuradora Edna Bojórquez estaba investigando al actual gerente de Jumapam, Quel Galván. Y es que el 2017, cuando Bojórquez se desempeñaba como directora de Ecología en la administración que encabezó Fernando Pucheta, ordenó parar la criminal acción de poda de árboles en uno de los tramos de la calle Carnaval. Justamente, la constructora propiedad de Quel Galván fue la que realizó la considerada acción criminal contra los árboles que desde décadas se encontraban en el centro histórico de Mazatlán. Y como Quel Galván presumió de “intocable”, Edna Bojórquez renunció al cargo. Hoy, como síndica procuradora se investigaba si el actual gerente de Jumapam había pagado la infracción por haber talado árboles. La investigación tuvo filtraciones. Y Quel Galván tuvo tiempo para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo resolviera a su favor y para que no pagara la multa de 560 mil 964 pesos con 78 centavos que la había impuesto desde el 2017 la Dirección de Ingresos Municipales por concepto de “multas reglamento de ecología”. La renuncia de Edna Bojórquez el año pasado como directora de Ecología y la multa impuesta, para nada sirvieron ante las influencias que presumió en su momento y hoy las hace efectivas Quel Galván.

¡Hay tiro!...¡Hay tiro! El presidente Andrés Manuel López Obrador soltó al tigre. Y todos los personajes de Morena se han lanzado en contra del poder judicial. El argumento de que no se quieren bajar los salarios es el pretexto cuando lo que busca López Obrador es controlar el único de los tres poderes que no tiene en sus manos: el poder judicial. Y ya con él, no habrá nada ni nadie que le haga contrapesos. Será el poder total en una sola persona. El Presidente. Y ya se vislumbra otro frente. El MC que dará mucho de qué hablar.