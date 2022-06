El Rocha Moya de hoy no lo conocían sus amigos

Un Rocha desconocido. Quienes lo conocen hace más de 30 años, no dan crédito. Quienes caminaron a su lado un buen trecho de su vida en la academia y en lo político, tampoco. Para los amigos de Rubén Rocha Moya, la forma de actuar del gobernador es algo que reconocen en corto, es algo nuevo que no le habían visto. Para Elio Edgardo Millán y Arturo Santamaría, el Rocha Moya de hoy es diametralmente diferente al que trataron en la rectoría de la UAS. Y en efecto, el Rocha Moya de hoy muestra una cara y sus acciones dan cuenta de otra cosa. Sin inmutarse, condujo un proceso que llevó no solo al desafuero del hoy exalcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro, sino también, sin miramiento alguno lanzó todo el poder del estado en su contra al grado de que el desaforado tuvo que salir huyendo del estado y del país. El gobernador de hoy dio un manotazo en la mesa. Ya los alcaldes, legisladores y servidores públicos del actual gobierno en Sinaloa saben de lo que es capaz. El mensaje es que no permitirá que se viole la ley. Que se abuse del poder. Que se asuma una actitud arbitraria y grosera. Y si la vara con la que midió a Estrada Ferreiro es pareja, entonces debe haber varios que están preocupados. Ni siquiera valió la alharaca que traía Estrada Ferreiro de que era “amigo” del presidente López Obrador. Menos de que era protegido por el Partido Sinaloense y su líder, Melesio Cuen. Así es que “El Químico” y Gerardo Vargas, alcaldes de Mazatlán y Ahome respectivamente, y otros que andan por ahí, ya seguro tomaron nota.

La que fuera considerada la mayor y mejor flota camaronera del Pacífico, hoy muestra una cara de total abandono. Basta con recorrer el parque pesquero Alfredo V. Bonfil para que la tristeza aflore por observar el estado en que se encuentra la mayor parte de los barcos camaroneros que forman la flota de Mazatlán. En una parte del muelle aparecen barcos destruidos por el paso del tiempo y que evidencian no haber sido atendidos desde hace mucho tiempo. Pareciera un basurero pesquero el lugar donde se encuentra en estos momentos la flota camaronera de Mazatlán. Pocos trabajadores y pescadores se observan en el muelle. Pocos barcos son reparados, al menos superficialmente. Un barco atunero que se encuentra entre todos los camaroneros es el que mayor movimiento tiene con trabajadores y una enorme grúa. El abandono de la flota y su muy mal estado no es por capricho de los armadores y cooperativistas. La falta de una política pesquera real que apoye a la actividad es la tumba en la que están siendo sepultados los sueños de muchos trabajadores del mar. Y no es nuevo este abandono al sector pesquero. Muchos otros sexenios han pasado sin entender la importancia que tiene la actividad pesquera. Solo que hoy se le está dando en La Puntilla. La flota camaronera de Mazatlán hace agua. Y amenaza con irse a pique.

Un motociclista ejecutado en pleno malecón de Mazatlán. Un turista asesinado cuando disfrutaba la playa. Un taxista agredido con arma blanca y otra persona encontrada ejecutada al interior de su vehículo. La mayoría a plena luz del día. ¿Todo esto no es suficiente para que se haga algo? ¿Qué esperan? ¿Que los cruceros se vayan? ¿Que Estados Unidos nos boletine? ¿Qué?