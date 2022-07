Lo que es que anden en busca de un huesito

El subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), Víctor Suárez Carrera, emitió una crítica y, con ello, un reto para su gestión. Dijo que en Sinaloa operan monopolios en la venta de semilla y fertilizante y que hay mucha especulación, lo que obstaculiza el desarrollo de la actividad agrícola. La pregunta es: ¿qué hará la Sader ahora que ya detectó el problema? Porque si la crítica como funcionario queda solo en el discurso, el funcionario poco abona al cambio.



El exlíder del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Sinaloa Samuel López Angulo asegura que no está desesperado por ser tomado en cuenta para una candidatura rumbo al 2024, pero sus acciones lo delatan con la entrega de apoyos y beneficios. Primero entregó a productores pecuarios pacas de alfalfa, luego sacos de sorgo forrajero a los productores de la zona que sufren los embates de la sequía, acción que nunca se había visto en su persona ni en el corto plazo que fue regidor en Salvador Alvarado ni como presidente del Módulo de Riego 74-2, mucho menos de Cesavesin. Entonces, ¿de dónde llegó la bondad del líder agrícola? Ya ven, pues. Y luego dicen que somos malpensados.



Las nuevas dirigencias de los módulos de riego en Ahome quedaron bajo el control de los alcaldes morenistas Gerardo Vargas Landeros y Gildardo Leyva. El módulo que no quedó en manos de Vargas quedó en Leyva. Los nuevos líderes electos recientemente en la parte del Valle del Fuerte se la deben a Vargas Landeros, salvo una: Mariana Baca, quien le ganó a Gloria Valdez. En el Valle del Carrizo se quedó con unos, pero Leyva metió la mano en otros con formas que dejaron al descubierto que las elecciones son pura faramalla. Lo cierto es que las nuevas dirigencias pasaron al morenismo, aunque algunos nuevos directivos sean del tricolor.



Agricultores del sur del estado le echaron un lazo a Jaime Montes, secretario de Agricultura del Gobierno del Estado, a ver si los voltea a ver. Padecen sequía y no hay apoyos. Los productores de temporal están desesperados porque ya inició el mes de julio y no se han registrado fuertes precipitaciones. Si no llueve pronto, perderán la cosecha, pues los fertilizantes se elevaron. Desde hace más de un año han solicitado apoyo a las autoridades estatales para que se otorgue un subsidio a los líquidos o se regalen estos productos a los campesinos que son de escasos recursos. Mazatlán, Rosario, Escuinapa y Concordia son los afectados. Incluso han asegurado que solo existen apoyos para los grandes productores, no para los temporaleros. Esperan que el gobierno de Rubén Rocha ahora sí actúe. ¡Ya se verá!



La directora de Ecología en Guasave, Zulma Karina Gámez Cervantes, reconoció que si en esta temporada se han aplicado pocas multas contra productores por quemar soca, no es porque hayan hecho conciencia del daño que causan, sino más bien se han dedicado a provocar esos siniestros en la madrugada. Bomberos ha estado muy activo saliendo a sofocar los incendios. No entienden por qué la insistencia de afectar no solo al medio ambiente sino también a la tierra, pero no quitarán el dedo del renglón con las sanciones económicas hasta lograr que la quema de soca deje de ser un lastre en Guasave.