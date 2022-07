Sinaloa libre de influenza aviar

El director del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Javier Trujillo Arriaga, estuvo en Sinaloa y se reunió con el secretario de Agricultura y Ganadería de Sinaloa, Jaime Montes Salas. Los productores dicen que la evaluación fue positiva. Cuando menos se dijo que Sinaloa está libre de enfermedades como la influenza aviar debido a la despoblación que se ha hecho en otros estados. El asunto es que también se dejó una tarea: mantener este territorio en las condiciones logradas, lo cual deberá de ser esfuerzo, más que de Montes Salas, de los sectores avícolas, lo cual va a necesitar de mucha coordinación. Así que ahí les hablan avicultores.



Consternación causó ayer entre los líderes de los productores agrícolas y la clase política en el Valle del Carrizo y el municipio de Ahome la noticia de la muerte del expresidente del Fondo de Aseguramiento “Francisco Fraijo Rochín”, Concepción “Chon” Beltrán. Impactó por lo sorpresivo, ya que falleció al accidentarse sobre la carretera Internacional, a la altura de Ciudad Obregón, Sonora. Venía de los Estados Unidos a El Carrizo. Chon Beltrán tuvo ascendencia entre los productores y dirigentes del sector cenecista, lo que le permitió llegar a ser regidor del Ayuntamiento de Ahome cuando Esteban Valenzuela era alcalde. Tuvo otras responsabilidades públicas. La última fue de juez civil en El Carrizo.



Un regalito es como calificó el subsecretario de Agricultura en el Gobierno del Estado, Ramón Gallegos Araiza, la entrega de 150 kilos de frijol que entregaron por cada productor temporalero de la región del Évora, luego que lanzaron una solicitud de ayuda urgente ante la crisis que enfrentan. El obsequio fue enviado por el Gobierno del Estado de Sinaloa. El subsecretario aseguró que no tiene costo alguno y podrán usar este volumen de semilla, a como quieran, ya sea vender, para establecer el cultivo o para consumo humano.



La falta de lluvias está agobiando a los ganaderos de Mazatlán por la falta de pastizales. La mayor preocupación es que el alimento para sus reses se vuelva escaso y venga lo irremediable: la muerte de sus animales. Todos los días le piden a Tláloc para que deje caer sus aguas por estos territorios y permita que las siembras de sorgo millón y bufe se desarrollen. Hasta eso que el líder de los ganaderos en Mazatlán, Jesús Antonio Lizárraga, admite que sí han recibido semillas de apoyo de la autoridad municipal, pero no es suficiente.



A pesar de que el programa de recolección de envases de agroquímicos en la región de Guasave ha sido siempre manejado por la Junta Local de Sanidad Vegetal, desde hace algunos años se ha metido de lleno en esas labores la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente, y este 2022 no fue la excepción, incluso agregaron a esa tarea a módulos de riego y algunas casas comerciales para que pongan su granito de arena en la limpieza del valle, ya que tal parece que el productor no entiende el grave riesgo que se corre al dejar esos recipientes abandonados en las tierras o canales, pues no solo se amenaza con ello al medio ambiente, sino también directamente la salud de los guasavenses.