El Teesin llama nuevamente la atención, y por decir lo menos, levanta sospechas

Teesin, bajo la sospecha. No es un caso. Por lo menos van dos. Y han afectado por igual al interés de uno de los hoy candidatos de Morena y ahora al de la coalición PRI, PAN y PRD a la gubernatura, Mario Zamora. El Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa resolvió recientemente no una, sino dos sanciones en contra de Mario Zamora y del Gobierno del Estado. Anteriormente, el Teesin tuvo en sus manos la demanda que por violencia de género se presentó en contra del alcalde con licencia y actual candidato de Morena a reelegirse en Mazatlán, Luis Guillermo Benítez. Sospechosamente, el Tessin fue factor importante para que “El Químico” no fuera considerado como aspirante a la candidatura por la gubernatura. Ahhh. Pero repentinamente se dio un cambio y se le permitió, eso sí, convertirse en candidato de Morena a la alcaldía de Mazatlán. Las sospechas crecen cuando se menciona que por lo menos dos magistradas mantienen una relación de amistad y parentesco con nada más ni nada menos que Rubén Rocha Moya, candidato de Morena-PAS a la gubernatura. Se dijo que Rocha Moya es padrino de la magistrada Carolina Chávez Rangel. Y que es tío de la otra magistrada, Aída Inzunza Cázares. El caso del “Químico”, como el de Zamora, tienen un factor en común. “El Químico” estaba convertido en una piedra en el camino de Rocha Moya a la candidatura a gobernador, y Zamora, pues es quien le pelea codo a codo la gubernatura. En el caso del “Químico” se habló de muchas rarezas. En el de Zamora apenas comienza. Pero de que el proceso electoral no solo se pelea en las calles sino también en los tribunales, con esto ha quedado confirmado.

Le piden peras al olmo. El sector pesquero demandó una urgente coordinación entre las organizaciones pesqueras y la Conapesca para buscar la posibilidad de resolver el embargo camaronero impuesto por Estados Unidos. Saben los pescadores que es difícil poner a trabajar y coordinarse con la gente de Conapesca. Ya demostraron que no saben hacerlo en los dos años que llevan en el Gobierno Federal. Pero es urgente que se haga algo. Ya no es con solo repartir dinero como se resuelven los desafíos que enfrenta el sector pesquero. Se requiere oficio político, conocimiento de la pesca, y sobre todo, ganas de resolver.

Focos rojos. Reporten que el pasado fin de semana, en algunas comunidades rurales de Mazatlán aparecieron sujetos fuertemente armados en vehículos particulares. Hablan de que ya comenzaron a “mandar mensajes” políticos a propósito del proceso electoral que se vive en estos momentos en Sinaloa. Los tres niveles de gobierno deberían de poner atención a este reporte, antes de que las cosas lleguen a mayores y resulte que algunos de los candidatos que andan en campaña reciban alguna amenaza. El tema aparece interesante y habría que darle seguimiento.

Al margen de encuestas. A escala nacional tomó forma la versión de que Morena está bajando en por lo menos 11 de los 15 estados donde habrán de renovarse gobernadores. En Sinaloa se percibe que la elección estará cerrada entre el candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya, y Mario Zamora, candidato de la Coalición PRI, PAN y PRD. Entre ambos hay diferencias marcadas. Ambos saben que en esta ocasión no debe de transitar, por honestidad, el pedir el voto para “todos” sus candidatos, a sabiendas de que han demostrado ser unos completos ineptos.