El Tianguis superó las expectativas, ahora les toca a hoteleros ponerse las pilas

Lo que sigue. El Tianguis Turístico concluyó. Superó todas las expectativas. Alrededor de 43 mil citas de negocios. Cincuenta y cuatro países representados. La oferta turística del país bien presentada.

Y algo muy importante, todos, absolutamente todos, los visitantes al Tianguis quedaron gratamente sorprendidos por la imagen que tiene actualmente Mazatlán. Por sus atractivos y particularmente por el trato de su gente.

Ayer, miles de mazatlecos pudieron acceder a las instalaciones donde se ubicaron los stands. Desde el centro de convenciones hasta el acceso al Tec Milenio llegaba la larga fila de vehículos con personas que buscaban llegar a donde se instaló el Tianguis.

Pero ya concluido, ahora habrá que ver la manera en que se capitalizará. De entrada, el empresario Ernesto Coppel llamó a todos los hoteleros y prestadores de servicios turísticos a invertir en una buena infraestructura que permita acceder a mejores niveles de captación turística.

Si después de todo esto, los hoteleros e inversionistas mazatlecos no se ponen las pilas, vendrán otros de afuera a hacer negocio. Y no se vale llorar. Desde antes del Tianguis, incluso apenas fue abierta la autopista Mazatlán-Durango, en todos los tonos se les pidió a los inversionistas mazatlecos que se pusieran las pilas.

Que le entraran a la modernización de sus instalaciones turísticas. Que invirtieran. Porque vendrían otros aprovechar lo que se tiene. El centro histórico de Mazatlán recibió elogios de todos los presentes. Nacionales y extranjeros que lo colocaron al nivel de los mejores sitios del mundo.

La avenida Del Mar sorprendió a todos los visitantes. Y la remodelación del Faro reiterará que es uno de los iconos más importantes qué ofrecer. La oportunidad aquí está.

¿Qué esperan? El crucero de la avenida Canseco fue nuevamente el escenario. Ayer por la tarde, el tren alcanzó y destruyó un camión que intentaba cruzar las vías. Por fortuna, el conductor logró salir con vida. Pero el problema es que las “plumas” tan prometidas y anunciadas por el Gobierno Municipal no aparecen. Y los accidentes se multiplican en ese mismo crucero.

Van tres. Y las autoridades, nada. ¿Qué esperan? ¿Que se registre una desgracia mayor como aquella que sucedió en el crucero cercano al hotel Emerald Bay. Se supone que las autoridades municipales ya habían firmado un convenio con Ferrocarriles Nacionales, con la SCT.

Que los dineros ya están ahí. ¿O ya se esfumaron? Como sucedió en la administración pasada.

No calientan. Las campañas federales (con la excepción de la presidencial) sencillamente no “calientan”. Y no es porque los candidatos al Senado y diputaciones federales hayan dejado de hacer campaña. Tampoco que estén cruzados de brazos.

Simplemente no han logrado captar la atención de la mayoría de los ciudadanos. En Mazatlán, el candidato al Senado por “México al Frente”, Melesio Cuen, le dedicó cuatro días de campaña.

Y poco o nada logró penetrar. Una por el lastre que viene arrastrando con sus “compañeros” de campaña, los panistas que acaban de ser actores de una cuestionada administración municipal Carlos Felton y su exsecretaria del Ayuntamiento, Rosario Torres.

Es probable que el ambiente electoral “se caliente” luego del 14 de mayo, cuando arranquen las campañas por las alcaldías, diputaciones locales y regidurías. Esas sí calientan. Y esperemos “prendan” el interés.