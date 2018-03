El Tri cuenta con un técnico que está ciego

Juan Carlos Osorio es el único técnico que no ve lo mal que juega su equipo, porque en sus declaraciones en las conferencias de prensa dice todo lo contrario, pero los mejores jueces son los aficionados y los analistas que siguen cuestionando la forma en que acomoda a sus piezas en la cancha el timonel de la selección mexicana.Para mejor muestra fue la enorme rechifla que recibieron los jugadores aztecas, tras el silbatazo final del encuentro que perdieron frente a una mermada Croacia 1-0, la noche del pasado martes en el estadio de los Vaqueros.Los analistas también le dieron con todo al timonel mexicano que se sigue aferrando a sus clásicas alineaciones de rotaciones y utilizando a jugadores que los llama prospectos a futuro, cuando ya solo quedan menos de tres meses para el arranque del Mundial.Tan así es de testarudo don Juan Carlos que, en 48 partidos que tiene dirigiendo a la selección, todavía es tiempo que no repite una sola alineación titular y si mantiene esa línea hasta el Mundial dudamos de que el llamado equipo de todos pueda tener un brillante desempeño.Los millones de aficionados que presenciaron el duelo México-Croacia se dieron cuenta claramente del mal partido que ofreció el equipo mexicano, con esporádicas llegadas de gol y con una defensiva más débil que la campaña de José Antonio Meade.Sin embargo, Osorio comentó que se trató de un duelo parejo en el que encontró cosas positivas con la inclusión de algunos jóvenes, como Omar Govea y Rodolfo Pizarro, que para nuestro gusto no estarán ni en la lista de los 23 convocados al Mundial.La neta, ya es tiempo que de aquí a los partidos que le restan de preparación al cuadro tricolor, Juan Carlos Osorio se deje de experimentos balines y comience a colocar a los once que deberán enfrentar en el partido inaugural al campeón Alemania y en donde le dan muy pocas posibilidades de poder ganar.Lo peor para México frente a Croacia fueron las lamentables lesiones que sufrieron los defensores Néstor Araujo y Carlos Salcedo. El primero sufrió rotura de meniscos en una rodilla y el segundo fractura de clavícula, pero la buena noticia es de que los dos sanarán en un mes y podrán ser considerados para estar en la magna fiesta mundialista.Les deseamos a todos los futbolistas y familias de Culiacán que saldrán de paseo en este periodo vacacional de Semana Santa que inicia hoy. Los que van a manejar que lo hagan con prudencia y respetando las normas de vialidad y, sobre todo, que no ingieran bebidas alcohólicas. Que sean días para la reflexión y diversión en familia y que todo mundo regrese a casa sano y salvo. Los jugadores “rucos” que no saldrán este día, pueden darse la vuelta por los campos de la Sagarpa para disfrutar del torneo de Los Olvidados. Salud y tranquilidad para todos.