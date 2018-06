El Tri debe ir con todo este día ante coreanos

La lógica indica que la selección mexicana, luego de tan resonante triunfo frente al campeón, Alemania, en la primera fecha, debe vencer esta mañana a Corea del Sur y lograr su boleto a la segunda fase en la Copa Mundial de Rusia.Es absoluta la confianza de la afición azteca que el equipo llamado de todos saldrá con los brazos en alto, y nos añadimos a ese pronóstico, pues vemos a un cuadro muy centrado y motivado.Sin embargo, la principal inquietud que ha surgido entre los analistas del Mundial es de que esperan que México no se relaje como suele hacerlo ante rivales que lucen inferiores a ellos y se crece ante potencias como la alemana.También sentimos que el partido no será nada sencillo para los nuestros, y mucho menos esperamos que se dé una goleada, porque el cuadro coreano también va con todo, pues le urge la victoria o de la contrario tendrá que alistar las maletas para regresar a casa.Reiteramos, pues, que, en el papel, la mesa está puesta para que el tricolor se instale en la siguiente ronda, y solo será cuestión de que los jugadores muestren la misma consistencia como lo hicieron ante Alemania, sobre todo en esos primeros 45 minutos que fueron claves para consumar el histórico triunfo.Nos dio mucho gusto saludar ayer por videollamada al popular Antonio “Picha” Reyes, quien sigue internado en la clínica del Issste luego de ese derrame cerebral que sufrió hace tres semanas en los campos de Sagarpa.Se le ve muy animado a este futbolista de la vieja guardia, y eso es un buen síntoma de que quiere recuperarse para volver a realizar sus actividades normales y entre ellas seguir jugando con el mismo entusiasmo al dominó.También le queremos mandar un fuerte abrazo y las mejores vibras a la leyenda viviente del basquetbol Pedro “Pery” Meza, quien tuvo que ser operado de urgencia el día el jueves pasado del cráneo debido a un accidente que sufrió en su propio hogar.El estado de salud del Pery es delicado, pero estable, y seguramente por la fortaleza que siempre ha mostrado podrá salir adelante. Mi Pery Meza y mi Picha Reyes, les deseo un pronto alivio porque ambos forman parte de la historia deportiva del futbol y el baloncesto de Culiacán.Que bueno. El torneo de Copa sencillamente no se le da a los Dorados de Sinaloa, ya que suman 14 derrotas de manera consecutiva, pero lo bueno es que para la edición 2018 le tocaron en su grupo dos cuadros de la Primera División: las Águilas del América y los Tiburones Rojos del Veracruz. Sin duda, el cuadro de Coapa será un imán de atracción para la afición de todo Sinaloa, pues quiérase o no, se trata de uno de los clubes más importantes de México. Por lo tanto, anticipamos un entradón en la remozada pecera dorada.