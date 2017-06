El Tri es efectivo y ya tiene su pase en la semi

No nos sigue gustando del todo el futbol que despliega en la Copa Confederaciones la selección nacional, porque no es consistente a los largo de los 90 minutos, pero debemos reconocer la efectividad que ha tenido para saber resolver los encuentros, viniendo siempre de atrás.Esa es la mejor virtud que le hemos visto al cuadro tricolor, que ya tiene asegurado su boleto a la fase semifinal y, sinceramente, nos gustaría que les tocara enfrentar a Alemania en la semifinal y si ganan esperar a Chile en la batalla titular, con la intención de ver ese esperado duelo de revancha, recordando aquel terrible 7-0 que los chilenos le metieron a México en la Copa América.Si el guion se cumple a nuestro pronóstico, entonces los millones de aficionados que siguen al tricolor tendrán la oportunidad de disfrutar de tan esperado platillo futbolero.Porque hay que ser sinceros, el cuadro teutón, sin contar con varios de sus jugadores estelares, es un equipo competitivo que le podría complicar, y en serio, la existencia a los aztecas, en dado caso que ellos sean los rivales en la semifinal.Y ni qué decir si llegara a ser Chile que llegó a la Confederaciones prácticamente con todas sus estrellas y con la firme intención de regresar a su país con la copa.Por lo pronto, México ya tiene su boleto y solo le resta trabajar con mucha seriedad en los siguientes días y esperar hoy para ver quién será su próximo enemigo, pero el que sea tendrá que vencerlo si quiere estar en lo máximo de esta justa.Tuvieron que pasar más de 40 años para que la canchita principal de basquetbol de la primaria Héroes de Nacozari del Infonavit Humaya, la que vio nacer el buen futbol de salón en Culiacán, recibiera una buena manita de gato.Por ese sitio pasaron los mejores jugadores del fut de sala de la localidad, ahí se llevaron a cabo los torneos más atractivos que eran capaces de atiborrar de aficionados en cada una de sus finales.Sin embargo, los años pasaban y pasaban, la cancha se iba deteriorando y las autoridades que estaban en el poder simplemente no respondían, hasta que en el último año de la administración de Sergio Torres (presidente) y Mario López (gobernador) se acordaron que existía y le dieron su buena rehabilitada.En lo particular, ese espacio nos llena de muchos agradables recuerdos, ya que su servidor fue uno de los promotores del futsal de ese sector, hasta que le cedió la estafeta a Abrahán Torres, que sigue organizando sus eventos.Y en aras de recordar tan buenos tiempos, nos abocaremos a organizar en los próximos días un juego entre los equipos de Promociones Michel y los Charoles. Los interesados que se comuniquen con su servidor.