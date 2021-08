El Tribunal valida el triunfo de Rocha

Que se han agregado más nombres a los posibles integrantes de su gabinete, pero estos aún siguen escritos con lápiz, porque todavía puede haber cambios, declaró Rubén Rocha al recibir ayer la constancia de gobernador electo, que valida su triunfo, del Tribunal Electoral de Sinaloa. Ya falta poco para que asuma el mando del gobierno de Sinaloa.

Rocha, que fue acompañado por sus hijos y nietos, explica que el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, se incorporará al gabinete y posiblemente otros pasistas, pero como hará un gobierno inclusive y de armonía, de seguro también designará a funcionarios que no pertenezcan a ningún partido político, porque hay mucha gente con capacidad para hacer un gobierno eficiente y cumplir con los compromisos de campaña y posiblemente también nombre a personas con alguna discapacidad y no solo en la máquina copiadora como sucedía en otras administraciones.

Rechaza que tenga intenciones de controlar a los diputados, al Congreso y al Tribunal; por el contrario, trabajará en armonía con estos órganos del estado. “Tendré mucho trabajo para cumplir con el organigrama y las tareas del gobierno como para andar queriendo absorber otras funciones. Recuerda que ganó la elección en alianza con el PAS y como testimonio de esto, Cuen lo acompañó ayer como una de las personalidades más protagónicas que asistieron al evento. Apoyará a los alcaldes.

En el transcurso de la semana estuvieron apareciendo nombres de los futuros integrantes del gabinete: se perfila a Jaime Montes en la Secretaría de Agricultura, a Mayra Lorena Zazueta Corrales en Educación, Enrique Inzunza Cázarez como secretario de Gobierno y a Cuen lo ubican como posible para encabezar tres secretarías: la de Economía, Educación y Salud; a Graciela Domínguez en Transparencia y Rendición de Cuentas.

El que también tiene apartado un lugar especial es el actual secretario particular, Alejandro “El Diablo” Higuera. Se le menciona para Turismo, aunque ya se subió al ring el hotelero de Culiacán José Manuel de las Rivas. También podrían ser relevados el fiscal general Juan José Ríos Estavillo y la auditora superior Emma Guadalupe Félix, que durante los últimos tres años ha estado en la mira de la bancada morenista, pero las traiciones internas impidieron removerla.

Popurrí. No llovió mucho antenoche, pero los fuertes vientos provocaron caos en la ciudad y en todo el municipio al derribar árboles, anuncios espectaculares y torres eléctricas, provocaron un prolongado apagón que desveló a la mayoría de las familias ahomenses que no soportaban el calor. También se cortó el abasto de agua potable, por fortuna no pasó a mayores y los pronósticos indican que “Nora” se convertirá en huracán en las próximas horas, pero que pasará lejos de Sinaloa, pero aquí se prevén más colapsos del sistema de drenaje. Esto apenas empieza.

EDUCACIÓN. Siguen los forcejeos por el próximo inicio a clases. Es cuestión de días para saber los porcentajes de escuelas, maestros y alumnos que regresan presencial a las aulas y los que siguen en forma virtual.

“Mi compromiso es gobernar para todos los sinaloenses”, gobernador electo Rubén Rocha