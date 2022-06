El Tricolor sub-20, por pase a Mundial

La selección nacional de México va hoy por su pase al Mundial de la categoría sub-20 y, por lo que ha mostrado en la eliminatoria, debe imponer su jerarquía sobre su similar de Guatemala, que va por la gran hazaña. El Tricolor ha enseñado un letal ataque en el Premundial que se celebra en Honduras y nada más decepcionó frente a Haití, que lo dejó en cero, pero este día se mide a unos guatemaltecos que, luego de doblar a Canadá, quieren dar la gran campanada frente a los nuestros.

Por tal motivo, los dirigidos por Luis Pérez deben salir bien mentalizados a la cancha, no confiarse en lo más mínimo frente a un rival que tiene mucho que ganar y nada que perder. En cambio, si el once azteca llegara a claudicar, el futbol mexicano sufriría un duro golpe al perder su pase al Mundial Juvenil y a los Juegos Olímpicos. En su choque de octavos de final, el Tricolor goleó a Puerto Rico y creo que, si se lo proponen, también podrían superar a Guatemala con un marcador holgado, pues todavía existe mucha diferencia en el nivel competitivo de uno y otro equipo, aunque hay quienes se atreven a aseverar que se han acortado las distancias.

ALGO NORMAL. Lo comentamos previo a su primer cotejo en la nueva temporada de Liga de Expansión de la discreta pretemporada realizada por los Dorados, y por eso no fue una sorpresa que en su debut cayeran ante los Alteños de Tepatitlán con marcador de 2 por 0. Los de casa, que tampoco anunciaron grandes contrataciones, supieron controlar en su cancha al Tepa en los primeros 45 minutos, pero todo cambió en el complemento, al encontrarse con los tantos locales. Para la siguiente semana, El Gran Pez se presenta ante sus aficionados y será prioritario que muestre una mejor cara, para que pueda sumar sus primeras tres unidades y no comience tan pronto a presionarse por la falta de buenos resultados.

Sin duda, Rafael García, técnico de los Dorados, tiene una tarea muy complicada, ya que si el equipo no entra a la liguilla, es casi un hecho que al finalizar el calendario regular, y ya sin contrato vigente, la directiva le dará las gracias y, si así sucede, ahí tienen ya a su relevo natural con el canterano Sergio Quiroz, quien ha realizado un excelente trabajo con el equipo filial de la Tercera División.

TRISTE NOTICIA. Nos enteramos del fallecimiento del tremendo defensa central y buen amigo Amílcar Aldana Mendoza. En una noticia que nos causó tristeza, ya que tuvimos la fortuna de convivir por varios años con el finado en la cancha y fuera de ella y, la verdad, se trataba de un gran tipo. Cabe añadir que Amílcar es hermano de Hernán Aldana, quien juega para Chivas en el Torneo Plus de los martes y su nombre se le impuso a la presente edición como un reconocimiento a su destacada trayectoria.

Tanto para el “Man” Aldana y toda su familia, hacemos extensivas nuestras más sinceras condolencias. Y descanse en paz el buen Amílcar.