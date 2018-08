El VAR será un buen aliado por los silbantes

El sistema de videograbación que se realizará como un ejercicio de evaluación durante las jornadas 13 y 14 en la Liga MX sin duda será un buen aliado para evitar tantas injusticias que cometen los árbitros en cada una de las jornadas, pero tampoco se debe considerar como la solución para que no surjan polémicas en el terreno de juego.Ya en la Copa del Mundo realizada en Rusia se aplicó este sistema y auxilió a los nazarenos para en ciertos casos marcar penales que no había visto el ojo humano; y en otras ver jugadas de fuera de lugar que se les iban a los árbitros auxiliares.El balance al final de la competencia fue considerado como bueno, pero dejó dudas de su efectividad, y que obliga a seguir viendo opciones sobre cómo seguir mejorándolo técnicamente.Ahora le toca el turno al futbol mexicano la aplicación del VAR, y sinceramente ya le urgía que llegara, porque las inconformidades en contra del arbitraje son palpables jornada tras jornada de parte los técnicos y los jugadores.En estos momentos, la comisión de arbitraje, que preside Arturo Brizio Cárter, se encuentra preparando al personal que se encargará del manejo de las cámaras que desnudarán cada una de las acciones que se den a lo largo de los 90 minutos en un partido oficial de la Primera División nacional.Sea bienvenido el sistema de videograbación, y ojalá que su aplicación ofrezca los mejores dividendos para el torneo y no se convierta en un método que vaya a afectar más o poner en evidencia la falta de capacidad que muestran algunos silbantes en el máximo circuito.Arturo González Carreras, Juventino López y Jaime “Charchay” Bonilla fueron los primeros en liquidar su cuota de 3700 para la tradicional gira anual que se realiza a la ciudad de Phoenix, Arizona, y donde participa en la Copa Food City que aglutina a puros equipos campeones de la Unión Americana desde la categoría chupones hasta la de 50 años y mayores.Hay otros como Miguel AngelCháidez Gamboa, Efraín Aviña y Ernesto Romero que ya abonaron y con todo lo que se recaudó ya se pagó el anticipo del transportes a la línea de la ciudad de Hermosillo.Se les pide a los 46 que están enlistados entre jugadores y turistas que comiencen a abonar, ya que se requiere pagar puntual con la intención de cubrir todos los gastos que origina un viaje de esta magnitud. También se les pide que confirmen si asistirán al juego de la NBA entre Suns y Celtics para que los 35 dólares que cuesta la entrada se le entreguen a Agustín “Chivero” Cansdales.Un fuerte abrazo es el que le mandamos de manera muy sincera al jugador de la vieja guardia y buen amigo Rodolfo “Popo” Ruiz Cortez, ya que ayer cumplió 67 años. Lo mejor para ti hoy y siempre.