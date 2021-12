El VIH cambió la vida de Teresa

Ya han pasado cuatro décadas desde que se dieron a conocer los primeros casos de sida y el VIH sigue amenazando al mundo. Las grandes desigualdades estructurales dificultan que se apliquen soluciones efectivas para la prevención y el tratamiento del esta enfermedad. A propósito que el 1 de diciembre de cada año, el mundo conmemora el Día Mundial del Sida. Les comparto la historia de Teresa.

Teresa era la mayor de tres hermanas. Un buen día conoció a un hombre que marcaría el destino de su vida para siempre. Una tarde en confianza, nos compartió su historia para dejar un precedente y no permitir que algo similar le pueda ocurrir a otra mujer.

Tere, como le decían sus amigas, acompañó a una de sus mejores amigas a una fiesta de cumpleaños. Al lugar llegaron dos amigos de la compañera de Tere. En ese momento, uno de los amigos se acercó a Tere e iniciaron una charla amena. Platicaron, bailaron, rieron; en sí, hicieron buena química. Pasaron semanas y Rubén le llamó a Tere para invitarla a salir y continuar con las pláticas que habían dejado iniciadas.

Ella, finalmente soltera, él también, no tenía compromiso con otras mujeres, y ese fue un buen pretexto para iniciar una relación. Con el tiempo se hicieron novios, posteriormente tuvieron relaciones sexuales (usando condón). Un día, él le propuso vivir juntos y ella aceptó, pero antes le dijo que se iba a hacer un examen de VIH, ya que tenía dudas (siempre fue honesto en cuanto a sus anteriores relaciones). Salió negativo. A los dos meses de vivir juntos le salieron unas ámpulas en el pene, se asustó y fue al Seguro Social. Ahí le dijeron que tenía que hacerse estudios de VIH. Entonces fue cuando salió positivo en el primero.

Transcurrió la relación, todo bien. Pasaron meses. Para esto, Teresa no sabía que estaba embarazada. Tenía cinco semanas y lo primero que pensó fue en el bebé que llevaba en su vientre. Lloró toda la tarde y toda la noche, y pensaba en la mala suerte que tenía. Al día siguiente ni siquiera fue a trabajar. Acudió al médico y este les dijo que tenía que hacerse la prueba y que el bebé tenía que nacer por cesárea y no lo iba a amamantar. El resultado de su estudio fue negativo, pero aun así el miedo la invadía, estaba deprimida y no sabía qué hacer.

Teresa y su hija son negativas, y esa es una dicha por la que dice estar agradecida con Dios. El VIH cambió su vida, y las cosas pasan por algo. Amó a su esposo, vivió con él desde un principio la enfermedad; ahora lo lleva en su corazón, así como hoy disfruta estar con su hija.

Acabar con el sida requiere poner fin a las diferencias y desigualdades económicas, sociales, culturales y legales. Aunque exista la percepción de que un momento de crisis no es el más adecuado para priorizar el tratamiento de las injusticias sociales (Onusida).