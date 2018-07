El abandono

En el que sería su tercer largometraje de ficción, Leave No Trace (Estados Unidos, 2018), la directora y guionista norteamericana Debra Granik (Massachusetts, 1963) nos presenta otro “fresco naturalista” sobre la clase marginal blanca norteamericana. Esa que ya no espera la creación de empleos y acceso a un servicio médico decoroso. Esa que vive trabajando en lo que se pueda, solo para recibir un magro salario que no le alcanza para nada. Esa que siempre buscará hacer justicia por su propia mano, pues ese es su territorio y, además, no tienen tiempo para esperar por legalidades. Esa que, de preguntarles, lo dirán sin sonrojarse: desde hace años están enojados, decepcionados, cansados, hartos, pero tienen fe y a eso se aferran, ¿o qué más pueden hacer? Inspirada en la novela del 2009: My Abandonment de Peter Rock, Leave No Trace es una notable “coming to an age movie” en la que la adolescente de 13 años Tom (Thomasin McKenzie) deberá aprender a independizarse en un entorno completamente desconocido para ella. Lo logrado por Granik y su coguionista Anne Rosellini deriva en una crónica llena de momentos en donde los sonidos de la naturaleza y el silencio de los personajes nos dejan claro los cambios que cada uno de ellos comienzan a sufrir conforme su historia toma un cauce que jamás previeron. Tom vive con su padre Will (Ben Foster). Él es un exveterano de la guerra de Irak que quedó viudo, que sufre de síndrome de estrés postraumático y se niega a recibir atención, y que desde hace algún tiempo (no sabemos cuánto) decidió alejarse de la civilización acompañado de su hija. Su “vivienda” es un boscoso y montañoso parque público en Oregon. El par vive de la cacería, de recolectar agua de lluvia y dormir en refugios improvisados. Will argumenta que la razón tras su decisión de vivir ajeno al contacto social, enseñando a su hija el arte de sobrevivir de la propia naturaleza, obedece a la idea de que la sociedad acaba moldeándonos como mejor le place, quitándonos nuestra individualidad. Así que vivir en el bosque, es vivir una vida pura.Solo que esa idílica vida se va al traste cuando un pequeño incidente hace que la vida de ambos cambie completamente. Comienza así el aprendizaje de Tom, un aprendizaje que incluye el comprender qué pasa realmente con su padre, que ha pasado con su vida y que significa verdaderamente “vivir en sociedad”. Hace ocho años, Granik presentó otra adaptación de una novela centrada en una población marginal de Missouri: Winter’s Bone (conocida en México con el título Invierno Profundo). En dicha cinta, otra adolescente inicia su camino de autodescubrimiento cuando ve que su familia está por perderlo todo a menos que ella encuentre a su padre, un productor de metanfetaminas que fue detenido, puso como fianza su casa y desde entonces nadie ha sabido nada de él. La joven deberá buscarlo y convencerlo de que cumpla su cita con la policía. Winter’s Bone es la película que puso en el mapa a Jennifer Lawrence, y ahora esperemos que Leave No Trace haga lo mismo con Thomasin McKenzie. Y aunque Leave No Trace es todo lo opuesto a Winter’s Bone, ambas comparten una idea que las “hermana”: una familia podrá ser todo lo disfuncional que se quiera, pero no por eso dejará de ser una familia.