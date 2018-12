El abrazo de Judas. Cual si representarán uno de los cuadros bíblicos más representativos en la Biblia, el exalcalde Fernando Pucheta Sánchez y el exgerente de la Jumapam, Adrián Bastidas Bernal, se dieron un efusivo abrazo a la salida de la conferencia-desayuno que presidiera en un hotel del puerto el amigo en común de ambos, Ernesto Coppel Kelly. Y es que por más que ambos pretendieron mostrar en el momento una cara amigable frente a los demás asistentes, la distancia entre ambos aún es evidente. Minutos antes de este encuentro, era el mismo expresidente municipal quien pusiera en entredicho ante medios de comunicación el desempeño durante su gobierno de quien fuera presidente de la CMIC zona sur. En sus declaraciones, Pucheta Sánchez no pudo evitar traer a colación los porqués de la salida del exfuncionario. Recordó el caso de la compra de 51 vehículos para jefes de departamentos, una decisión que, ratificó, pasó por alto su entonces figura al frente del Ayuntamiento. No cabe duda que abrazos vemos, lo demás no sabemos.

¿Dónde quedó la reingeniería? El alcalde Emmett Soto Grave, respaldado en la aplicación de una reingeniería laboral, realizó el despido masivo de 93 trabajadores del Ayuntamiento, entre ellos 15 personas de estatus sindicalizado, que contaban con una amplia antigüedad, que no fue impedimento para su despido. Pero eso quedó en el pasado, ya que el 27 de noviembre, el gobierno municipal dio reversa a esta decisión al realizar un nuevo convenio de contrato colectivo que fue firmado en lo oscurito, donde se decidió realizar un trueque, retirando las siete nuevas plazas por el aumento salarial del 2 por ciento y la reinstalación de tres trabajadoras sindicalizadas.

Tiempo de cambios. El empresario hotelero Ernesto Coppel Kelly expuso ayer el proyecto del Parque Central y los avances que tiene su construcción en la laguna El Camarón, y dio nuevos datos sobre los alcances de este, que, seguramente, generarán preocupación a más de uno. En la exposición, a la que acudieron decenas de empresarios, advirtió que ante el desarrollo que tendrá la zona, habrá que comprar algunas casas y terrenos particulares para levantar edificios de primer nivel. Mencionó que el proyecto tiene una segunda fase que abarca la segunda sección de la laguna ubicada a un costado de la avenida Insurgentes y que ya se está gestionando ante el gobernador del estado desocupar el edificio que ocupa la Universidad Autónoma de Occidente para construir ahí una explanada.

Rescate. Son muchos los ayuntamientos del estado —por no decir que todos— los que tienen graves problemas financieros, con muchos pasivos sin fuente de pago, elevados endeudamientos a largo plazo y falta de liquidez, lo que complica su operación diaria; pero en esta época del año tienen serias dificultades para pagar los aguinaldos, las primas vacacionales y las últimas dos quincenas, así como otras prestaciones laborales que han logrado los sindicatos. El tema fue subido a tribuna por las diputadas María Victoria Sánchez Peña, de Morena, y Jesús Angélica Díaz Quiñónez, del Partido Sinaloense, quienes plantearon las situaciones por las que atraviesan los nuevos alcaldes, en especial porque en las pasadas administraciones municipales han abusado del endeudamiento, gastan más de lo que tienen, y eso ha provocado que en estos momentos tengan tantas carencias para pagar. Sánchez Peña proponía el tema como punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, pero como fue registrado como posicionamiento, solo quedó como eso; pero como presidenta de la Comisión de Hacienda Pública y Administración podrá darle seguimiento, en especial, ella será quien coordinará los trabajos de dictamen de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2018.