El agua potable de Navolato, tan cerca y a secas

Con mucha razón los votos a favor de Morena expresaron su sentir, el gobierno del PRI se transformó en obsoleto.Tiene uno como vil mortal, que viajar para poder compararse, y en esta época de vacaciones visitamos Baja California Sur, en especial La Paz y Los Cabos, hermosos lugares, gente amable y generosa, nadie te falta al respeto, no te ofenden, el tráfico vehicular es ordenado y la prisa no existe, el peatón es primero.Los bajacalifornianos están rodeados de agua, pero es de mar, salada pues, es una península desértica llena de cactus y escasa lluvia, la cual solo aparece abundante cuando hay ciclones, mas no se puede almacenar, las presas no existen, y el líquido vital se vaporiza.Han creado entonces un sistema de agua potable y alcantarillado, llamado SAPA, que transforma el agua salada a dulce, mediante mecanismos de evaporación muy modernos que permiten que nunca falte el elemento vital.En contraparte, en Navolato, especialmente en la zona de costa, como en El Castillo, desde hace varios meses el agua falla todo el día, siendo que tenemos tanta y es dulce, no hay que estructurar una planta que separe la sal... Y como dicen en La Paz…. “Meh Puchi Verah”... y ¡qué golpe tan duro!