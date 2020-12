El "agua sucia" de la Japama

Cumplió. El mochitense Gerardo Vargas consiguió el registro como aspirante a la candidatura al Gobierno de Sinaloa por Morena. Lo hizo como sinaloense: hasta música llevó a la sede del partido de Andrés Manuel López Obrador. Después de entregar los documentos para formalizar sus aspiraciones a la gubernatura de Sinaloa, aseguró que Morena conseguirá ganar en la entidad conocida como “El granero del mundo”. Eso sí, señaló que espera que se cumplan los estatutos que delineó Mario Delgado, presidente del partido, porque Gerardo Vargas va a pintar a Sinaloa de los colores de Morena.

Aguas negras. Ahora sí que salió agua sucia de la Japama, pero de los dineros ni sus luces. Del desfalco de 91 millones de pesos que inicialmente se había dicho había en la Junta de Agua Potable, la auditoría arrojó finalmente que son 29.9 millones los que andan perdidos o en las cuentas de los que manejan la Junta o la manejaban, porque el alcalde Billy Chapman dice que ya los corrió. ¿Y Guillermo Blake? Era un secreto a voces del desorden en la paramunicipal, y ahí está. Los ahomenses dicen que si auditan cualquier dependencia, así saldrá… Por lo pronto, José Borunda, líder de Morena; Dulce Ruiz, del PRI, y Ariel Aguilar, del PRI, exigen que el alcalde ahomense asuma su responsabilidad y actúe contra los responsables. Ahí nomás.



Con todo. El que no quita el dedo del renglón contra la forma de gobernar de Chapman y le pide que renuncie de una vez, pero no para reelegirse sino para que tenga una despedida decorosa, es Lucio Antonio Tarín. Con el desorden financiero que salió en Japama y otros en el municipio, reiteró que Billy Chapman es un incompetente y debería renunciar a la alcaldía. Explicó que ellos llegaron junto con AMLO con tres principios básicos: no robar, no mentir y no traicionar, pero Billy Chapman ha traicionado, ha mentido y si dice que no ha robado, su personal sí, y lo está reconociendo con el desfalco en Japama. El presidente de Fuerza Social Bachomo llamó a Chapman a dejar las cosas bien porque no hay garantía que la próxima administración no le finque responsabilidades. ¡Pácatelas!



El ejemplo. Y como al sordo hay que gritarle, el presidente del PAN en Ahome, Ariel Aguilar, se puso a chambear. En conjunto con un grupo de particulares, inició un programa de bacheo en la ciudad ante la falta de acciones del Gobierno municipal. Hasta los automovilistas acudieron para echar porras a los panistas que el viernes se pusieron en la talacha en un gran bache de Juan de Dios Bátiz y Zapata, frente a la EST 2. El líder de los panistas dijo que ha recogido el sentir de los mochitenses porque todos los ciudadanos un día sí y otro también caen en un bache. Incluso hace algunos meses llevó hasta Palacio Municipal la documentación (foto y dirección) de los baches, pero hasta el momento no hay una respuesta. Así que le dieron hasta con el chapopote…



Optimistas. Sergio Jacobo, coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso del Estado de Sinaloa estuvo en Los Mochis. Dice que el candidato o candidata que resulte de Morena a la gubernatura del estado, cualquiera que sea, el PRI tiene todo para derrotarlo. ¿Tan seguros están? Con un argumento tan pobre, que porque no han dado resultados que prometieron en campaña, nadie llega, si ningún candidato de ningún partido cumple.



Enredados. Quien también estuvo en Los Mochis para explicar la convocatoria para la elección de ciudadanos con interés de representar a Redes Sociales Progresistas fue Rosy Ceballos Rivera. En nombre de Fernando González, dice que están buscando a las mejores mujeres y los mejores hombres de Sinaloa. Y no se chiquean: simpatizantes, líderes de colonia, jóvenes, mujeres, campesinos, ejidatarios...