Billy Chapman en problemas

El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa dio vista al Congreso del Estado para separar o suspender al alcalde Chapman

Suspensión. El recurso de inejecución de la sentencia que promovió la síndica procuradora de Ahome, Angelina Valenzuela, metió en problemas al alcalde Guillermo “Billy” Chapman. Y es que por no cumplir con lo ordenado tras la resolución de encontrarlo responsable de violencia política en razón de género, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa le dio vista al Congreso del Estado para que lo separe o suspenda por su actitud rebelde y contumaz por la falta de acatamiento de lo ordenado. Y de paso también a los regidores. Con esto se le dio material a los diputados locales contrarios a Chapman para deshacerse de este. Ya se sabrá si el alcalde sigue recibiendo la protección de Graciela Domínguez, Horacio Lora, entre otros legisladores morenistas, pero de seguro se les va a poner más difícil porque la petición no es para investigar que les da margen para una resolución a modo, sino que aquí es para ejecutar.



En aprietos. A quienes tampoco le fue bien en la nueva resolución del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa es a la tesorera Ana Ayala Leyva; a Gilberto Estrada, director de Administración y al jefe del Órgano Interno de Control, Pável Castro. Lo que pasa es que se ordena a los regidores separarlos en una sesión si es que no cumplen con lo resuelto. De hecho, el órgano electoral determina que la tesorera obstaculiza la labor de la síndica procuradora al negarle toda la información que le requiere. Y ni para donde se haga. Lo mismo los otros dos. Muchos consideran que Ana Ayala no actúa por cuenta propia sino que su conducta responde a una orden de quien ya saben quien. Así es que los funcionarios ya saben lo que tienen que hacer: o le proporcionan todo lo solicitado por la síndica o los regidores les dan las gracias.



El litigio. Para acabarla de amolar, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa tiene otro caso contra el alcalde Chapman. Ahora es por negarse a convocar a sesión de Cabildo bajo el argumento de la emergencia sanitaria, lo que dicen muchos que en los hechos no le sale porque ya a hecho reuniones con algunos regidores, funcionarios y de vez en cuando participa en eventos públicos, como ese viaje a Sinaloa municipio para entregar apoyos. El recurso lo interpusieron los regidores priista Raúl Cota y pasista Fernando Arce. Ya se sabrá si el TEES le ordena o no a Chapman convocar a sesión. Los regidores les dieron oportunidad a Chapman de reconsiderar la negativa a la solicitud de sesión, pero este se empecinó a no hacerlo y no lo ha hecho. En Guasave, Culiacán, entre otros, sí han realizado las sesiones de Cabildo con las medidas preventivas.



Se volaron la barda. Los trigueros del Valle del Carrizo apenas estaban saboreando la voluntad del gobernador Quirino Ordaz Coppel de apoyarlos para que el gobierno federal les pague los apoyos pendientes y de que se les respete el precio de 5 mil 790 la tonelada del rubio cereal de este ciclo agrícola, cuando de sopotón les dan un gancho al hígado. Un día después de que el líder cenecista Aristeo Verdugo y otros se reunió con el gobernador salió a relucir que el gobierno federal les está descontando del pagó de la cosecha 400 pesos para apoyar a los industriales en el costo del traslado de la producción al centro del país. Y para rematar, lo que suena a burla, es que esos 400 pesos es como prestado porque después se los van a devolver. Esto es el colmo.



El pico. Ahora el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, salió con que el pico de casos de Covid-19 en el país será en julio. Muchos ahomenses ya no le creen ni los buenos días porque cuando no sale con justificaciones sale con argucias para entretenerlos. Como no le salieron las cuentas de mayo, prendió el semáforo. Algo tenía que hacer.