El alcalde Billy Chapman tiene "depresión política"

Depresión política. Dicen que el verdadero motivo por el que el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo “Billy” Chapman Moreno, no da la cara es por su “depresión política”. Y es que se habla que ya el coordinador de los diputados federales de Morena, Ignacio “Nacho” Mier, le informó que no va como candidato a diputado federal, lo que provocó el enojo del alcalde ahomense. No salieron en buenos términos. No se sabe si el agarre provoque una reconsideración en la élite morenista, pero algunos lo dudan porque Chapman está sentenciado por violencia política de género. Nadie se explica cómo se atrevió a registrarse si en el formato le piden decir la verdad si está sentenciado en firme por violencia política de género. Y después de que le dijeron que no iba, se juega la carta con el secretario Juan Francisco Fierro para la candidatura a la alcaldía.



Lo oscuro. Las denuncias de los negocios personales de Paúl Corona con los recursos públicos los desestimó una y otra vez el alcalde Chapman. Incluso, el jefe del Órgano Interno de Control, Pável Castro Félix, se prestó para que la librara de la acusación de que era proveedor de la comuna cuando había documentos que aportó el presidente de Vigilantes Ciudadanos por la Transparencia de Sinaloa, Guillermo Padilla. Se dice que Castro Félix actuó por consigna, por eso el más interesado en su ratificación para ese cargo fue el alcalde Chapman. No solo eso. Chapman mantuvo a Corona como director de la Unidad de Inversiones tras la acusación de la adquisición a sobreprecio del sistema de gestión de calidad ISO-18091. Se acreditó que tiene un costo de 53 mil pesos, pero Corona operó la adquisición en ¡4 millones 215 mil pesos! a una empresa poblana que, a decir del presidente del PAN, Ariel Aguilar, ni domicilio fiscal tiene. El problema es que Chapman le autorizó la compra a Corona, así como los integrantes del Comité de Adquisiciones, en la que está la ahora síndica procuradora con licencia, Angelina Valenzuela. Los señalamientos no inhibieron a Corona para hacer crecer su empresa. En diciembre mejoró la construcción de su negocio, a media cuadra de Palacio Municipal, mes en que Chapman lo despidió en el más completo sigilo.

El que faltaba. Calladito se lo tenía como el exsecretario de Seguridad Pública estatal Genaro García Castro, pero ya se dio a conocer que el exgerente general de la Japama Luis Felipe Villegas se registró para candidato de Morena a la alcaldía de Ahome. Ya van 19. Da la casualidad que Castro y Villegas tienen conductos que los ligan al exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros, que de aspirar a la candidatura a la gubernatura por Morena ahora quiere la alcaldía de Culiacán. Sin embargo, lo que se dice es que García Castro sí se metió por el impulso de Vargas Landeros, mientras que Villegas lo hizo por motu proprio. La única chance de este es la encuesta, pero como esto es pura simulación, algunos dicen que el activista social se vaya olvidando de su aspiración.



Cabildeo. El youtuber Paúl Velázquez le hace su “luchita”. Ya vio a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, a quien le hizo ver su trayectoria, su aspiración a la candidatura a diputado federal y alcaldía, lo del atentado en su contra y, de paso, le dio su “ayudadita” a Chapman.

Lo que caiga. Se habla que el que reapareció muy risueño en Ahome es el extitular de Inspección y Normatividad Humberto González. Trae activismo y algunos ya le encontraron sentido: quiere ser candidato de Morena a diputado local. Trae el cuento de que es gente del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrad. La realidad es que se coló en esa dependencia, pero en un abrir y cerrar de ojos lo corrieron. Y ahora quiere apantallar para obtener la diputación.