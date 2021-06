El alcalde Chapman salió con que reunirse con el alcalde electo Gerardo Vargas es ilegal

El cuento. El alcalde de Ahome, Billy Chapman, ya ni la amuela. Ahora salió con que no se ha reunido ni se reunirá con el alcalde electo Gerardo Vargas Landeros bajo el argumento de que sería ilegal, como si no se supiera que eso no es su fuerte. En una cosa sin chiste quiere forjarse la imagen de ser muy respetuoso de la ley, que invita a leerla en el caso de la transición. Casos sobran para determinar que es el menos indicado para autodefinirse como respetuoso de la ley. Ahí está el caso del despojo del relleno sanitario a PASA y la sentencia por violencia política en razón de género en contra de la síndica procuradora Angelina Valenzuela. Haciendo un galimatías discursivo, el alcalde ubicó que no es el tiempo de reunirse con Vargas Landeros y llegado el momento a quien realmente le va a rendir cuentas es al pueblo de Ahome. Su postura no deja lugar a dudas que aún no digiere el triunfo de Vargas Landeros el pasado 6 de junio porque no lo va a mangonear. Se habla que ese es el motivo por el que jugó en su contra en las pasadas elecciones y perdió la alcaldía porque su gallo se quedó en el camino al conocerse la alianza con él.

Resentido. Se dice que la postura del alcalde Chapman remitió a la petición de la entonces alcaldesa interina Socorro Calderón Guillén de que Vargas Landeros tomara en cuenta a funcionarios de la administración chapmista por los resultados que han dado. Muchos aseguran que Calderón Guillén habló en voz alta por Chapman, que pretendió seguir presionando al alcalde electo que no se deja. Y es ahí, dicen, de donde proviene su resentimiento, aparte de que entrando Vargas Landeros el poder en Ahome se le va a a esfumar de las manos, así sea diputado federal. Y quiera o no, directa o indirectamente, va a tener que rendirle cuentas al nuevo presidente municipal.

De regreso. El que ya reincorporó como presidente del PRI en Ahome es César Emiliano Gerardo tras estar convaleciente de una enfermedad luego de las elecciones. Lo hace en medio de las posiciones encontradas de la dirigencia nacional y estatal sobre las impugnaciones del resultado de las elecciones. Y es que el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, está a favor de esa decisión tomada por el excandidato a la gubernatura Mario Zamora Gastélum y del excandidato a la alcaldía Marco Antonio Osuna, mientras que la dirigencia estatal encabezada por Cinthia Valenzuela está en contra. Es decir, respetan el resultado que dio la victoria para la gubernatura al morenista-pasista Rubén Rocha Moya y la alcaldía Gerardo Vargas Landeros. Dicen que Gerardo está contra la espada y la pared.

Sin cargo. Por cierto, ya se despejó el destino de Dulce María Ruiz, quien dejó la dirigencia del PRI para irse como candidata a diputada local por el Distrito Electoral 04, que perdió contra la morenista-pasista Elizabeth Chía, cuyo triunfo impugnó. Contra las versiones que corrieron que regresaría a la presidencia del PRI tras las elecciones, resultó que no es así. Esa posición ya está ocupada por César Emiliano Gerardo, que no la va a dejar. Se habla que Ruiz no puede, aunque quisiera, desplazarlo porque ella era delegada en funciones de presidenta.

El redentor. Muchos refieren que el regidor petista Raymundo Simonns ni la burla perdona a los ahomenses. Cuando fueron comparsa de esta administración chapmista, ahora sale redentor de los usuarios de la Japama que se quejan de los cobros irregulares. Les pide que vayan con ellos, con confianza, para intervenir. Le aplaudieron todo a Chapman y ahora quieren reivindicarse. De plano.

