El alcalde Gerardo Vargas tiene cuatro prospectos para Protección Civil en Ahome

Para adelante. Abogados y empresarios de Los Mochis están interesados en lo que ocurre en el Congreso del Estado, donde le iniciaron juicio político al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que de arrogante y bravucón pasó a manso corderito al ver que están a punto de destituirlo. Es algo inédito, sostiene el presidente de la Coparmex Los Mochis, José Ramos. Por su parte, algunos líderes de abogados en Ahome consideraron positivo que el presidente de la FAS, Julio Sergio Alvarado, haya interpuesto la cuarta solicitud de juicio político contra Estrada Ferreiro por diversas irregularidades. Con línea o sin línea, los actuales diputados locales están haciendo lo que no hicieron los de la pasada legislatura con el entonces alcalde Guillermo “Billy” Chapman de la misma línea de Estrada Ferreiro. Y es que dicen que el alcalde de Culiacán perdió la protección política porque se fue de boca contra el gobernador. Incluso, hay quienes sostienen dentro de Morena que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dejó a su suerte.

La decisión. El alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, tiene cuatro prospectos para ocupar la silla que dejó Daniel Luna como coordinador de Protección Civil. Algunos se sorprendieron ayer cuando Vargas Landeros dejó abierta la posibilidad de que sea una mujer. Com-prendiendo la situación interna en esa dependencia, en donde hay dos grupos que se disputan el control, Vargas Landeros dará a conocer hoy el nuevo nombramiento. Algunos consideran que para poner orden se requiere de hacer limpia total en la dependencia porque la traición es la carta de naturalización en el interior. Eso es lo que le pasó en parte a Luna, quien metió a los suyos a la dependencia, pero fueron los que aprovecharon sus propios errores para empinarlo. Luna se fue y ellos se quedaron. Sí Vargas Landeros coloca a una mujer, lo que sería histórico en Ahome, debería de llegar acompañada de gente nueva porque los que están se la van a comer. Y si es hombre también.

Desconfianza. Un enredo se hizo en el caso de la denuncia de acoso que hizo la mujer policía Dinora Valdez en contra de mandos de la Policía Municipal. El caso revivió ante el clima de violencia en contra de las féminas. Y es que Valdez y sus abogadas están demandando que la investigación no se lleve a cabo en la Comisión de Honor y Justicia porque sus integrantes ya demostraron del lado de quién están y filtraron información de la denuncia. Quieren que la investigación la haga el secretario de Seguridad Pública, Julio César Romanillo, quien ya les dio para atrás, o el alcalde Gerardo Vargas Landeros, que no les ha respondido. El reglamento interno es muy claro a quién le corresponde la investigación: es a la Comisión de Honor y Justicia, pero no le tienen confianza por lo que hicieron.

La ruta. Con la novedad de que la directora de Turismo en Ahome, Verónica Medel, va a ser una Ruta Turística Agrícola para los turistas que lleguen en cruceros a Topolobampo. En la presentación del proyecto que hizo ante los líderes empresariales, aglutinados en la Intercamaral, Medel definió que, por lo pronto, sería la ruta del mango. Es decir, a los turistas los van a llevar a que vean la cosecha y elaboración de ese producto, además de que les darán para que se lo coman. Ya se verá si los que vienen de placer a esta región les apetece dar ese recorrido o se desencantan.

La causa. Para revertir la causal de su caída, dicen que Leonel Valenzuela renunció como vicefiscal en la zona norte de Sinaloa porque sus “superiores” no quisieron corregir los viejos vicios que encontró. Sin embargo, la percepción es otra. Incluso, el que llegó, Héctor Manuel Vega, está identificado con ya saben quién.