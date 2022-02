El alcalde Gerardo Vargas y los cenecistas-priistas le ganaron seis de las siete sindicaturas

audima

Los virtuales. Pasadas las horas, ya se tienen a los virtuales ganadores del plebiscito para la designación de síndicos en Ahome: María de Jesús Castro en la Central; Santiago García en la Villa de Ahome; Ramón Urías en Higuera de Zaragoza; Rosario Armenta en El Guayabo; Karina Valdez en San Miguel; Sandra Leyva en El Carrizo y Ulises Pinzón en Topolobampo. Esto es en base a la totalidad de las actas que están en manos de los equipos de los candidatos en cada una de las sindicaturas. Por eso, los resultados preliminares en El Carrizo, San Miguel y El Guayabo en el que salían adelante Isidro Alcaraz, Horacio Álvarez y Selena Valdez se esfumaron. Ya quedó claro que Sandra Leyva, Karina Valdez y Rosario Armenta le dieron la voltereta con una ventaja mínima. En las otras sindicaturas los resultados fueron contundentes. No había manera de revertirlos. Así, el alcalde Gerardo Vargas Landeros y el cenecismo-priistas le ganaron seis de las siete sindicaturas al bloque de pasistas y el director de Turismo en la zona norte de Sinaloa, Domingo “Mingo” Vázquez.

Reconocimiento. Los resultados quedaron ya tan claros que algunos candidatos están reconociendo su derrota. Por ejemplo, Georgina Lozano, candidata en El Carrizo, aceptó que la votación no le favoreció y reconoció el triunfo de Sandra Leyva. Hasta subió un video a las redes sociales con ella. Los operadores del otro candidato Isidro Alcaraz admitieron, en base a sus propios conteos, que este perdió con tres votos, pero en realidad fueron un poco más. Aquí la derrota es compartida entre el pasismo y “Mingo” Vázquez. Se habla que una parte de los votos que tuvo “El Chilo” fueron del pasismo y la mayor parte de los “minguistas”. Lo mismo pasa en El Guayabo y en San Miguel, donde Selene Valdez y Horacio Álvarez, apoyados por el funcionario estatal, al final de cuentas solo olieron el triunfo. En las otras sindicaturas los pasistas-minguistas ni siquiera se acercaron. Herminio Balde-rrama aceptó el triunfo de Ulises Pinzón, único opositor que se alzó con el gane en Topolobampo.

La maquinaria. En realidad, muchos dicen que Sandra Leyva, Karina Valdez y Rosario Armenta ganaron por la maquinaria vargaslanderismo-cenecista-priista. Como candidatas y candidato no abonaron, según observadores del proceso y sus resultados. Fue una mala selección, por lo que los operadores batallaron para que tuvieran los votos que apretadamente los hicieron ganar. Tan mal candidato resultó que ni la maquinaria pudo sacar adelante a Herminio.

Vuelta a la página. El que no da espacio ni siquiera para “el pataleo” de los perdedores es el presidente del Partido Acción Nacional en Ahome, Ariel Aguilar, porque el plebiscito se desarrolló en forma tranquila. Su postura es de darle vuelta a la página y que los que resultaron ganadores hagan equipo con el alcalde Gerardo Vargas Landeros para el bien de los pobladores de la zona rural del municipio. Dicen que no le queda de otra porque los panistas que participaron en dos sindicaturas no pintaron en la votación.

Sustituto. Las causas de la salida de Arturo Velázquez como titular de la Secretaría del Bienestar en la zona norte de Sinaloa para muchos ya parece ser lo de menos. La atención se centró en el o la que viene a sustituirlo. Unos perfilan al exalcalde interino Juan Fierro, apalancado no por el exalcalde y diputado federal Guillermo “Billy” Chapman, sino por la legisladora federal Ana Ayala. Sin embargo, el nombre del presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, también empezó a sonar. Se supone que para domarlo. Dicen que el superdelegado Juan de Dios Gámez está por oficializar el nombramiento, aunque no suelta prenda.