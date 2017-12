El alcalde de Navolato necesita un asistente

Quienes se encuentran abandonados son los habitantes de Villamoros, quienes reclaman más atención en los servicios públicos, ya que dicen que ven muy poco a las autoridades municipales por allá. Por ello, se solicita un gestor que pueda dar seguimiento a las denuncias ciudadanas y que se ponga a apresurar al alcalde de Navolato, Rigoberto Valenzuela, pa’ que entregue los apoyos. Interesados en la chamba, favor de comunicarse a la oficina del primer edil, al 672 890345.



> Pestes en la Romanillo

Urgen unas buenas botas de hule y tapabocas pa’ la raza de la colonia Romanillo, pues desde hace un buen rato que no aguantan las fugas de aguas negras que hay en la colonia y temen sufrir de alguna enfermedad por los fétidos olores que se desprenden. Si usted sabe dónde se puedan encontrar estas botas y tapabocas, por favor échele el ‘fonazo’ al gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ahome, Ernesto Suárez Andujo, al (668) 8120404, para que se ponga las pilas con la raza de esta colonia y se ponga a chambear desde ya.



> Que le enseñen a turistear

A la que le urge un buen manual sobre estrategias de turismo es a Lili López López, titular de Turismo en el Pueblo Mágico de Mocorito, con eso de que nada más los Viernes de Plaza sabe hacer. Se reciben consejos, los puede dar si llama al teléfono 6737350292, chance y la funcionaria les contesta.



> Plomeros de los buenos

Se busca con desesperación un plomero de los buenos, que se pueda aventar el ‘jale’ de, aunque sea, medio arreglar una fuga de aguas negras que se encuentra por la calle Zaragoza, en el pleno centro de Guasave; pues al parecer la Jumapag no puede con el paquete, ya que desde hace mucho tiempo que tienen reportándola y nada que les dan solución. Si te interesa el trabajo, échale la llamada a la mera mera de la Junta, Paula Elena Gil, al teléfono 871 18 57.



> Grupos de vigilancia

Integrantes de la Asociación Ganadera local de Rosario no aguantan a los cuatreros en el municipio, pues les están robando las reses, y las autoridades ni tinta que se dan. El dirigente de los ganaderos, Víctor Domínguez Sánchez, denunció que el abigeato está imparable y les ocasiona grandes pérdidas económicas. Ante la incapacidad de las autoridades policiales, están planeando formar grupos que se instalen en los caminos y carreteras, para detectar ganado que se traslada sin guía o sin arete. A los interesados en la chamba, pueden caerle a la Asociación Ganadera y preguntar por Víctor Domínguez Sánchez, o contactarlo al número 694 952 1411.