Estoy yendo al gimnasio, me dice Mister Fly One Go. -Qué bien, respondo. -Ya no quiero ser el alfeñique de 44 kilos, agrega. Y ahí saltan los recuerdos, sonrío y abrazo al amigo, que busca tener un físico atlético. Y es que eso del alfeñique de 44 kilos hará muchos años, quizás por allá en los 50 o 60, cuando en las contraportadas de las revistas venía el interesante artículo de Charles Atlas. Se trataba de un programa que sin hacer mucho ejercicio, de la noche a la mañana pasabas a ser la envidia de tus compañeros y las miradas codiciosas de las chicas. Dejabas el jovencito flacucho, esmirriado, enclenque, desmedrado, enteco, débil, raquítico, por un joven fornido.Bueno, eso se creía con la publicidad. Y más de alguno lo llevó a cabo. Buscó esos músculos atléticos, en base al programa recomendado. En la actualidad veo con asombro a chicos y chicas corriendo por todo lo largo de la calle Sánchez Taboada y finalmente llegar a su gimnasio de la esquina con Matamoros.Y a propósito de turrus, rexufis, ganocinis, -traducción- “Entre la arena y la brisa creí verte desnuda”. ¡Ai´sí! Según los profesionales, existen tiempos de tomar tus ejercicios. La edad debe ser contemplada en algunos aparatos para hacer gimnasia. No es lo mismo de joven a la edad adulta. Los riesgos de lesiones, lastimaduras o fracturas pueden llevarte al hospital. Mucho mejor es caminar, trotar o jugar algún deporte, aunque estés gordito.