“El alma de sus hijos”

Ayer acudí al hospital IMSS de Mazatlán. Por coincidencia, me tocó platicar con Alma, una mujer madre de dos hijos con autismo. Joven, de escasos 37 años, guapa bien conservada y excelente conversadora, buena para platicar, pienso que en ese momento ella quería compartir con alguien lo que estaba viviendo con sus hijos. En poco menos de dos horas me compartió gran parte de su vida.

Desde que sus hijos nacieron el diagnóstico médico fue autismo (condición del neurodesarrollo que incide en una interacción social atípica y se manifiesta de diferente forma en cada persona. Algunas reacciones son sobreestimulación sensorial o retos conductuales y lo expresan a través de un grito, golpeteo, o incluso autoagresión).

El padre de ellos los abandonó y le dijo que él no sabría cómo cuidar ni educar a estos niños, por lo que decidió mejor irse y dejarlos a la buena de Dios. En ese momento, Alma no se dejó caer ni física ni moralmente, al contrario, como ella nos expresó”: “Yo estaba dispuesta a hacer todo por mis hijos. Sabía que no sería un reto fácil, pero estaba decidida a no quedarme de brazos cruzados y también consciente de que no podía tener un trabajo fijo, por las condiciones de salud de mis pequeños, y de los cuidados especiales que ellos requería.

De inmediato tomó un proyecto para emprender desde casa, y en la actualidad se dedican a la renta de sillas, mesas y mantelería para eventos. De esta manera, Alma no descuidó a sus hijos, y el trabajo y las ganancias económicas las obtenía sin trasladarse a otro lugar y así estar al pendiente de sus dos hijos, que a la vez, ellos también la apoyan dentro de lo que sus posibilidades lo permiten.

Alma lleva a sus hijos a terapias físicas, de movilidad y lenguaje, además de compartir y convivir experiencias motivacionales con otras madres que como ella tienen hijos e hijas con alguna discapacidad, a la “Red de Padres Juntos por la Inclusión” y al grupo de “Mujeres Fuertes”, quienes también brindan los mismos servicios, con la sensibilidad y humanidad que ellos necesitan.

La educación de un hijo siempre es un gran desafío y una gran responsabilidad. En el caso de los niños con discapacidad física o intelectual, esta toma matices diferentes por los cuidados médicos, las terapias y la educación especial que necesitan. A esto hay que sumarle la carga emocional que implica enfrentarse a una situación en la que social e institucionalmente quedan todavía muchas batallas por ganar.

Desde este espacio enviamos nuestro más sentido pésame a la familia de Luz Reyna Padilla, madre de Bruno, niño con autismo, a quien le arrebataron la vida recientemente: el motivo, la ignorancia y la no tolerancia a los comportamientos de su hijo debido a su condición.

La discapacidad no implica incapacidad, por eso, hay que tener en cuenta que el trato al que tienen derecho las personas con discapacidad es el mismo que el de cualquier otra persona, sin compasión ni paternalismos, sino con naturalidad y respeto a la dignidad humana.