El ambiente en el sector pesquero es más que sintomático

Pocas expectativas. El ambiente en el sector ribereño y de altamar de la pesca es más que sintomático. Hay un escaso entusiasmo entre los pescadores por el inminente inicio de la temporada de camarón. Se siente más la incertidumbre ante lo que pudiera resultar en la temporada. Todavía ayer, en los sistemas lagunarios del sur de Sinaloa, algunas cooperativas analizaban la posibilidad de prolongar la veda hasta tener una evaluación más certera sobre el desarrollo del camarón. Y es que los daños provocados en los tapos por el huracán Nora hacen temer una escasa presencia de producto. En tanto, entre los armadores siente el desánimo debido a la falta de subsidio por parte del gobierno federal para la compra del combustible. Está aún latente el conflicto comercial con Estados Unidos por el retiro de la certificación del camarón mexicano. Las verificaciones previas para el uso correcto de los excluidores (factor que provocó el veto del camarón mexicano en la Unión American) ya iniciaron en Sonora y se espera que por estos días se empiece la evaluación de la flota sinaloense.

Recuperación. A propósito de actividades comerciales, es el turismo la industria que mejor recuperación ha tenido en medio de la nueva normalidad. La tercera ola de contagios afectó la actividad en Mazatlán, sin embargo, el flujo de visitantes nacionales se ha mantenido durante los fines de semana, lo cual genera una derrama económica que se amplía a los sectores del transporte público, restauranteros y comerciantes de artesanías. Para el próximo fin de semana se prevé que la ocupación hotelera se mantenga por arriba del 50 por ciento, lo cual es una buena noticia para los trabajadores de servicios en Mazatlán y algunos destinos rurales que le circundan. Eso si no se desata una nueva oleada de contagios.

Corrupción en los hospitales. Un problema muy añejo y que no se ha podido erradicar en los hospitales del estado de Sinaloa son los presuntos actos de corrupción, abusos y excesos para basificar a familiares, amigos y recomendados de políticos, con listas alteradas de antigüedad de médicos, enfermeras, camilleros y demás personal. En vez de solucionar este grave tema, los líderes sindicales y funcionarios de la Secretaría de Salud se ríen de quienes los exponen, dijo el secretario general de la Sección 18 del Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional de Salud, doctor José Luis Castro Montañez. Este problema ya se le informó al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no se ha hecho nada. Mientras los recomendados de políticos, personas influyentes o protegidas por los líderes sindicales están en muchos casos ocupando plazas sin trabajar como se debe, hay miles de personas que laboran con mucha entrega en los hospitales con salarios precarios, sin prestaciones y sin la esperanza de ser basificados porque en cuanto hay un lugar disponible se les hace a un lado para acomodar a los recomendados, y esta práctica ya debe terminar, pero se ve muy difícil porque está ligado a la política y al poder. También a mucho personal de los hospitales se les debe el bono Covid-19, pese a que se han arriesgado para atender a la ciudadanía. En este tema también se ha denunciando que personal recomendado, pese a no estar en la primera línea, recibió esta prestación.