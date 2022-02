El amor es…

audima

“Ninguno ama a su patria porque es grande, sino porque es suya...”

Séneca

Segura estoy que saben que hoy es Día de San Valentín, también conocido como Día del Amor y la Amistad. De alguna manera participaremos en la celebración, quizá activamente o a lo mejor como simples observadores, de acuerdo a como haya amanecido la luna del corazón que rige las mareas de nuestro carácter.

Se dice que Valentín fue un sacerdote que casaba a los soldados romanos en tiempos en que estaba prohibido, casarse no era compatible con las campañas de guerra en opinión del emperador Claudio II, quería concentrados a los soldados. El 14 de febrero del año 270 lo decapitaron, dos siglos después se instituyó la fecha en honor a San Valentín y a los enamorados. Hasta ahí la efeméride.

Los invito a pensar en el amor a México, a enamorarse de México, también de Sinaloa y de Ahome o del municipio y lugar donde sientan pertenecer. Si amar es cuidar, no lo estamos haciendo bien.

Limones y Aguacates (con mayúsculas por aquello del precio) son claro ejemplo del deterioro que afecta a las instituciones mexicanas. Más de un siglo construyendo el andamiaje institucional para que en tres años el jefe del Ejecutivo esté a punto de derrumbarlo. No le gusta el orden, qué le vamos a hacer. Corre la especie de que el impuesto extra que algunos han puesto a la producción de limón está repercutiendo en el precio, ¿no hay autoridad?, ¿tan perdidos estamos?

En el tema del aguacate tengo claro que si no es capaz el gobierno de México de atender y resolverlo, estará firmando el acta de Estado fallido. ¿Cómo es posible que la llamada intimidatoria a un inspector de la USDA en Uruapan, Michoacán, frene la exportación de miles de toneladas del llamado oro verde a su principal mercado?

Qué mal estamos, esos dos ejemplos dan cuenta del retroceso en materia de seguridad. Amar a México parece ficción. De los malandrines no podemos esperar nada, ni tampoco con abrazos los haremos seres justos, solidarios y respetuosos. De quien gobierna yo sí espero Amor a nuestra nación. Me resisto, no quiero ceder y caer en el desasosiego. Al Ejército lo tienen ocupado con obras, fuera de su propósito de resguardo y conservación del orden. ¿No se da cuenta el señor López Obrador de la debilidad de las instituciones o vivir en un palacio nubla el entendimiento?

Asesinaron al periodista Heber López Vásquez en Oaxaca, Zacatecas duele, así Michoacán, Colima, Morelos, Baja California, Guanajuato, Quintana Roo; el país es violento y no podemos negarlo. ¿Lo amamos? México no necesita ignorancia ni simulación. Requiere fortaleza institucional. Shhh, ¿les cuento un secreto? No quieren a las instituciones.

Los gobernadores de la Cuarta T no conocen la veda electoral. El de aquí también firmó desplegado. Es toda una campaña de control de daños. ¡Houston, Houston, los perdimos!

P.D. – Me sumo a la esperanza, sea 14 o cada día, saludo fraterno a los seres humanos de buen corazón que aman a México al amar a su familia, parejas y amistades. En especial ¡feliz cumpleaños! “.. y sin decir tu nombre”.