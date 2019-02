Love is in the air, (El amor está en el aire), es el título y estribillo de una pegajosa canción que estuvo de ultramoda allá por los años 70, o algo así y ha seguido vigente como tema de múltiples comerciales; si el Día de Madres tiene a Señora, señora como su clásico, el Día de San Valentín tiene El amor está en el aire. Como ya intuyó el tema esta ocasión es el amor, más bien los regalos que suelen acompañar ese día, que cada vez ofrece más opciones para todos los bolsillos y también para todos los niveles de interés afectivo, y este su espacio favorito le trae dos de las opciones que están de supermoda en este Día de San Valentín 2019.

Va la primera: ¡Qué lejos! han quedado los tiempos en que la manera más fina de presentar un ramo de flores era con papel celofán transparente, hoy lo de moda es ponerle papel como de envolver tortillas o cartulina y escribir ahí el mensaje a su amada, o amado. Aquí, a lo mejor usted acota “eso ya estaba de moda desde el año antepasado”, pero lo que este 2019 presenta es una opción por si el bolsillo no alcanza para cubrir una flor natural, los ramos de flores de papel. Ramos de flores de papel de china, el rojo, obviamente, es el clásico, pero igual los puede encontrar de tantos colores como solicite y se encuentre en la papelería. Segunda opción, esta sí lo va a dejar maravillado, como a los del Departamento de Vida y Estilo de A dos de tres. Se trata de los dijes con proyección. Qué mejor que celebrar el amor con un dije que pende de una cadena “chapeada” y que al aplastarlo proyecta una imagen de corazón con una frase de amor.

El romanticismo en la era de las luces LED. ¡Ah!, pero la muestra de cariño no culmina ahí, está la versión en que el dije se divide para que cada parte de la pareja traiga el suyo y al unirlos se forme la señal, algo así como la Batiseñal pero en vez de la figura de Batman sobre Ciudad Gótica, es una corazón sobre la pared. ¡Aaaah! (suspiro) el amor. Ya sea con dulces, flores, autos, ¿por qué no?, diminutos o inmensos monos de peluche, desde este espacio deseamos que este Día del Amor y la Amistad lo disfrute como mejor guste. Desde aquí le deseamos ¡felicidades! Y agradecemos que haya leído estas líneas.

