El amor incondicional de mamá

Es de lo más común escuchar decir que una madre ama incondicionalmente a sus hijos. Creo que lo más adecuado sería decir que una madre “debería” amar a su hijo incondicionalmente, porque la realidad es que no es así. Hablando con la realidad, la mayoría de las madres, pero también de los padres, amamos a nuestros hijos de manera muy condicionada; y es que hay que entenderle a lo que esto significa.Para un niño, el amor significa mirada, contacto, presencia. Si un niño recibe la mirada de sus padres, su presencia y el contacto, entonces ese niño se sentirá amado por ellos. De otra manera, no sentirá el amor. Esto implica que si le retiramos la mirada, nuestra presencia o nuestra caricia, la percepción del niño será de no sentirse amado. Solo basta con analizar situaciones muy triviales entre padres e hijos para corroborar esta tesis: un niño que hace un berrinche en una etapa donde está manifestando su deseo de separarse de sus padres y confirmarse como otra persona, pero que es reprendido y enviado a su cuarto “hasta que se calme”, está guardando en su interior la certeza de que no es amado. Porque al retirarle la mirada y la presencia materna en su encierro el niño interioriza la certeza de que su mamá no lo quiere. Y si es golpeado con nalgadas u otro, tampoco se sentirá querido. Es inútil esforzarnos por decirles a los hijos que los amamos a pesar de lo que sea, cuando nuestras acciones hablan más que mil palabras.Es necesario hacer conciencia de cómo amamos y darnos cuenta que, en general, las madres amamos de manera muy condicional. En este tiempo de grandes elogios a la figura de la madre, yo invito a no creérnosla tanto, sino más bien reflexionar qué tanto como madres estamos haciendo bien la tarea del amor incondicional que creo es el mayor regalo, después de la vida, que podemos dar a los hijos.