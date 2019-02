El ampáyer no marca out ni safe

Hay que estar muy atentos cuando en una jugada en home el ampáyer no marca na-da. No da ninguna decisión. Eso rápidamente nos debe de alertar que ni el corredor ha pisado el plato, ni el cácher ha tocado al corredor que está intentando anotar la carrera.

Pero qué pasa cuando el ampáyer no marca nada, y el corredor en vez de regresar a tocar la base se dirige a su caseta. Muy bien, aquí entra la regla de la apelación, ya que en un principio se decía que el cá-cher debía seguirlo has-ta tocarlo, pero cuando se observa que renuncia a su intento de tocar el home es cuando viene la apelación. Regla 7.08 (k) Al correr o deslizarse hacia el plato, falla en tocar el plato y no realiza intento alguno por regresar a la base, cuando un jugador fildeador tiene posesión de la bola en su mano, mientras toca el plato y hace la apelación al ampáyer para la decisión; Regla 7.08 (k) Comentario: Esta regla aplica solamente cuando el corredor va camino al banco (dug-out) y se requiere que el receptor lo persiga. No aplica en la jugada regular donde el corredor falla el plato e inmediatamente trata de tocarlo antes de ser tocado.

En este caso se tiene que tocar al corredor. Así que estimados amigos, ya saben lo que deben hacer cuando se percaten que un ampáyer no marca ni out ni safe en una jugada en home. Todo tiene su porqué. Saludos.