Inseguridad. El año cierra con tres víctimas de la inseguridad. En la madrugada de ayer, una persona falleció atacada a balazos y por la tarde una más resultó herida también por arma blanca. Además, se registró un herido a machetazos. Así como inició el año con hechos violentos finaliza el año. En reporte nacional, se registraron 366 hechos de alto impacto. Los meses más violentos fueron enero y mayo.

Vuelven diputados. Los diputados locales regresan esta semana a ocupar sus curules, mismas que dejaron el pasado 14 de diciembre para dar inicio a sus vacaciones decembrinas.

Este jueves 4 de enero es cuando el Congreso del Estado vuelve a sesionar de manera pública para continuar con el periodo ordinario. La ciudadanía estará muy al pendiente de los temas que se van a tratar durante esta etapa que es crucial para las definiciones y toma de decisiones de temas que son de relevancia para el estado y que aún quedan pendientes y, aunque algunos legisladores lo nieguen, están en la congeladora. Tales como la aprobación de la ley que regulariza el matrimonio igualitario, y otras aprobaciones a las que se les ha dado largas como las reformas a la Ley Orgánica del propio Congreso del Estado, en donde las facultades que se les cambiarán podrán ser decisivas en este año y en los venideros.

Llegan y se van. Y hablando de los diputados, quienes vuelven este jueves de nueva cuenta a calentar su curul, parece que varios de ellos no lo harán por mucho tiempo, ya que las licencias para dejar sus lugares en el recinto legislativo e irse de lleno a las campañas electorales buscando un cargo público se registrará de manera casi inmediata. A pesar de que las definiciones dicen que no están hechas aún, ya más de uno para esta fecha tiene ‘la bendición’ del gobernador del estado para ir preparando motores para hacer trabajo de campo. Esto hablando de los diputados priistas, quienes entre los que se enlistan para abandonar la curul ya se ha mencionado a María Eugenia Medina, Aarón Rivas Loaiza, Marco Osuna y la presidenta de Junta de Coordinación Política, Irma Tirado Sandoval, además de otros que no pierden la oportunidad de levantar la mano para hacerse notar.

En cuanto a los panistas, esta semana será de mucho jaloneo para definir las candidaturas, ya que aún no se ponen de acuerdo para ver si irán con el PAS en coalición a nivel local, por lo que al parecer, los blanquiazules no la pasaron muy tranquilos estas fechas de cierre de año.

Va para el año. Fue en febrero del 2017 cuando el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel aceptó la alerta de género para Sinaloa, misma que se hizo de forma oficial en el mes de marzo. Ahora que finaliza el año, la situación para las mujeres en el estado continúa igual o peor. Los feminicidios estuvieron a la orden del día y las 84 mujeres asesinadas, cifra trágica solo superada por los 110 del 2011, son un reflejo de que este año no fue el más victorioso para el Gobierno del Estado en cuanto al combate a la violencia de género. Veremos si antes de que se cumpla el año de haber instalado dicha alerta de género se ve reflejado algún cambio que justifique la labor del gobierno estatal.

Mal panorama agrícola. Y si este año recién culminado fue devastador para el sector agrícola de Sinaloa, al parecer pronostican que el 2018 será igual o peor, porque se cruza el proceso electoral, por lo que se prevé, por parte de los productores, que los pagos de apoyos puedan retrasarse, pero en palabras del coordinador del Consejo Agrario Permanente, Agustín Espinoza, dijo que esperan que así como se le dará dinero a los partidos políticos, que esperan que para el campo también asignen un monto. Ahora sí que la esperanza es lo último que muere.