El antihomenaje a Yudit del Rincón

Hasta después de muerta, Yudit del Rincón ayuda a destapar cloacas y a exhibir el veneno de la misoginia. Personaje de claroscuros como todo ser humano (que en su caso magnificó su naturaleza apasionada), tuvo un mérito que nadie puede regatearle: su defensa de las mujeres por encima de todo. En ello, la postura de Yudit fue irreductible.



Durante el velorio de la combativa exdiputada, un actor político se dibujó a sí mismo en su justa dimensión, en una suerte de antihomenaje a la máxima lideresa que haya tenido el PAN estatal en materia de igualdad de género, respeto y dignificación de la mujer.



Alejandro «Diablo» Higuera llevó al extremo sus fobias (que abarcan lo mismo el rechazo a las mujeres y a la diversidad sexual que a quienes piensan distinto a él dentro de su propio partido) cuando se negó a darle la mano a la exregidora panista de Culiacán Yénifer «Negrita» Cruz.



«A mí no me andes saludando. Yo no voy a tocar tu mano. ¡No me toques!», le dijo Higuera a Cruz, cuando ella con cortesía le extendió un saludo. Testigos de la escena fueron tres figuras de Acción Nacional: una exsenadora, una exdelegada federal y un funcionario del Congreso del Estado.



Detrás de tal grosería está no solo la proverbial misoginia de Higuera, sino su celo político de la notoriedad que ha alcanzado el hermano de Yénifer, Roberto «Güero» Cruz.



Pero Yénifer no es Roberto, y aunque fraternalmente son muy unidos, sus estilos en política no podrían ser más distintos: el Güero, frontal, agresivo, arrebatado; la Negrita, dulce, conciliadora, toda sonrisas, jamás ni por asomo hablaría mal de una persona, mucho menos «compra» los pleitos de su hermano.



Imposible imaginar escenario más inadecuado para tan penoso incidente. Con su actitud, Higuera faltó al respeto a una dama y compañera de partido, y encima insultó la memoria de la mujer a quien se honraba en el funeral: Yudit del Rincón. Ella en vida habría saltado como fiera ante la escena. Los presentes optaron por conmiserarse de Alejandro Higuera o, más bien, de la pálida sombra que queda de aquel líder que fue. «Pobre Diablo, no lo juzguen, es la decadencia», comentaron.

DE LEY. El derecho de réplica está consagrado en la Constitución, de modo que en este espacio damos lugar a la respuesta que nos solicita publicar el alcalde de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz, en relación con el comentario de ayer:



Su presupuesto para difusión es de 2 millones cinco mil 600 pesos, aclara. Nunca ha golpeado políticamente a su antecesora Liliana Cárdenas y tiene muy buena relación con el gobernador Quirino Ordaz, agrega; también con David López, con Heriberto Galindo, con el exgobernador Mario López Valdez, con el presidente Peña, con José Antonio Meade. «¿Con el papa Francisco también?», le preguntamos, y nos respondió que sí, a través del cura de Guamúchil. Él es amigo de todos, afirmó, inclusive de este columnista, una noticia que nos cayó de sorpresa, pero que hacemos pública en atención al espacio que la ley le otorga. Servido, presidente.

DONDE NADA PASA Y PASA TODO. En cuestión de días ha colapsado la estructura del poder en términos de eficacia y de probidad moral. Pareciera que los hombres de Enrique Peña Nieto se empeñarán en exhibir la descomposición del PRI de cara al proceso electoral de sucesión. Entre socavones, huracanes, sismos y otros desastres emergen pruebas de presunta corrupción que comprometen a Gerardo Ruiz Esparza, Raúl Cervantes, Rosario Robles, Emilio Lozoya, Luis Miranda... Brotan los escándalos con tal celeridad, que a punto estamos de perder la capacidad de asombro. Cada denuncia se pierde con el surgimiento de una nueva. El saldo: ningún funcionario despedido, ninguno castigado ni llevado ante la justicia. La impunidad en México goza de cabal salud.