El apetito de poder de los diputados

Con la licencia que se les aprobó para dejar su curul a 26 diputados locales, aunque 25 de sus suplentes tomaron la protesta porque no estuvo uno, se eleva a 31 el número de legisladores que dejan esa responsabilidad para ir por su reelección o competir por otro cargo en este proceso electoral.Así, solo nueve de los que iniciaron la actual legislatura se quedaron para cumplir con el periodo completo. Si bien es cierto que se reformó la ley electoral para permitir la reelección de diputados locales, hay un amplio sector de sinaloenses que no vieron bien esa enmienda legal.Las consecuencias están a la vista: sin demérito de sus capacidades, los suplentes que ayer tomaron protesta como diputados locales van a empezar la tarea legislativa, con lo que se corre el riesgo de un retraso en sacar adelante las iniciativas de ley pendientes. Eso por no decir que se puede dar una parálisis legislativa por la inexperiencia de los nuevos diputados locales.La reelección solo despertó el apetito de poder que puede llegar a que algunos diputados que dejaron ayer la curul regresen por sus fueros una vez que ganen o pierdan el 1 de julio.Esta es la primera vez que los sinaloenses van a votar por si están o no de acuerdo en la reelección de sus diputados, pero lo malo es que ya se sabe como se ganan los comicios.