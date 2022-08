El asesinato de comunicadora, envuelto en la intriga

Comunicadora asesinada. Todo parece indicar que el cuerpo de la mujer encontrada hace tres días en el canal del fraccionamiento El Cid es el de la comunicadora de radio Cristal Vázquez. Con este serían 17 los periodistas asesinados en México en lo que va de este año. El caso de “Chulis” Vázquez es un tema delicado, que debe ser investigado. Locutora de profesión, en los últimos meses dejó la radio y se desempeñó como encargada de comunicación de la Policía Municipal de Mazatlán. El año pasado algo sucedió. “Chulis” Vázquez viajó a la Ciudad de México y dos días después se reportó que había fallecido aparentemente por complicaciones de covid-19. Esquelas, condolencias, aparecieron y aparentemente los familiares fueron quienes confirmaron su muerte. Sin embargo, el nombre de Cristal Vázquez volvió a ser noticia cuando su misma familia, el 21 de julio la reportó como desaparecida. La misma Fiscalía de Sinaloa emitió una alerta de protocolo Alba y pidió la colaboración de la ciudadanía para encontrarla. Desde esa fecha no se supo más hasta hace tres días, tras el hallazgo del cuerpo de una mujer en estado de descomposición en el canal del mencionado fraccionamiento. El gobernador Rubén Rocha Moya confirmó que se trataba de la comunicadora. Sus padres aún dudaban ayer por la tarde que se tratara de ella. La Fiscalía lo confirmará con estudios de ADN. Sea lo que sea que haya ocurrido con la comunicadora, el Gobierno está obligado a investigar y esclarecer el caso y castigar a los responsables. En Sinaloa aún se está en espera del esclarecimiento del asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez, registrado el 5 de Mayo del presente año. Y el de Humberto Millán, secuestrado y asesinado el 24 de agosto del 2011.

Los excesos del Alcalde Luis Guillermo Benítez ponen en riesgo el desarrollo de todo el municipio. Con una zona rural olvidada. Con las colonias populares marginadas del desarrollo y servicios municipales, Benítez ha sido cuestionado por esa falta de atención hacia los que menos tienen y por el desorden financiero que evidentemente se vive en el Ayuntamiento de Mazatlán. Líderes de desplazados por la violencia como es Miguel Ángel Gutiérrez han solicitado su desafuero. Un grupo de regidores de Morena y del Partido Sinaloense demandaron una investigación a la administración municipal ante la Auditoría Superior de Sinaloa. Además, organismos privados como Observatorio Ciudadano pidieron a la ASE su intervención. Hasta donde se sabe, la ASE ya está auditando al municipio. En el Congreso del Estado, la Comisión de Fiscalización que encabeza Sergio Mario Arredondo ya adelantó que se han detectado irregularidades en los manejos financieros en Mazatlán. Pero el alcalde, el “Químico” Benítez se escuda con su expresión de que es “amigo del presidente López Obrador”. El “no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad” no existen en el alcalde mazatleco.

Escandalazo el que armó el campeón de box de los pesos Supermedianos, Gilberto “El Zurdo” Ramírez. Fue aprehendido por agentes de Policía cuando fue sorprendido lanzando desde el balcón de una torre de departamentos envases de cerveza a los turistas. Un proyectil a punto estuvo de impactar a un agente policiaco. El video que en vano buscan desaparecer y que corrió en redes sociales, da cuenta del escándalo. Al final, el presidente municipal, que presume ser amigo del boxeador, ordenó su libertad.