El bateador interfiere con el cácher

En un juego de beisbol se da mucho este tipo de jugadas. El corredor de primera base sale al robo de la segunda almohadilla, viene el lanzamiento y el bateador aprovecha para abanicar y tratar de golpear la bola, pero en su intento se abalanza hacia enfrente del home, es decir, frente al cácher. Cuando un bateador sale de la caja de bateo o se cruza el home en su intento de batear e interfiere o estorba el tiro del cácher, existe una penalidad que muchos ampáyeres no juzgan. Chequemos qué dice la regla. Regla 6.06(c) y 6.06(d).Si el bateador interfiere con el receptor, el ampáyer principal cantará “interferencia”. El bateador es “out” y la bola quedará muerta. Ningún jugador podrá adelantar con tal interferencia (interferencia ofensiva), y todos los corredores deberán regresar a la última base que, a juicio del ampáyer, fue legalmente tocada al momento de la interferencia. Sin embargo, si el receptor realiza una jugada y el corredor que intenta adelantar es puesto “out,” debe suponerse que no hubo interferencia y que dicho corredor es “out” y no el bateador. Hay otra situación similar que dice que: Si un bateador le tira a la bola y falla y el swing es tan fuerte que lleva el bate completamente alrededor y, a juicio del ampáyer, golpea al receptor sin intención o hace contacto con la bola detrás de él, solo se cantará strike (no interferencia). Sin embargo, la bola queda muerta y ningún corredor podrá adelantar en la jugada.