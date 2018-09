El beisbol femenil en puerta

Este viernes disfruté un partido de beisbol femenil. Ello por la “tele”, claro. Era un encuentro entre Canadá y Estados Unidos, rivales de cualquier clásico deportivo, político y social. Iban por el tercer lugar del Campeonato de Beisbol Femenil, que arropa la WBSC, Confederación Mundial de Beisbol y Softbol, máximo organismo rector de estos deportes a nivel mundial. Su fundación se forma el 14 de abril del año 2013. Su sede es Lausana, Suiza, su presidente Riccardo Fraccari, quien tiene 141 Federaciones afiliadas.Pero eso es otro cantar. Les platicaba sobre el cotejo femenil beisbolero, donde las chicas se entregan en cada jugada, en cada acción.Está programado para siete entradas. Pero al llegar igualadas se fueron a extrainnings, donde finalmente ganó Canadá.Al llegar las entradas extra el equipo que está al bat debe de colocar automáticamente corredores en primera y segunda base.Y a propósito de bambos, corris, mafufis, -traducción- “Cuando tú no estás el silencio mata”. ¡Ai´sí! Las jugadas se suscitaron seguidamente, pues se tuvieron que ir hasta el décimo capítulo para discutir la victoria. Toques de bola que no fructificaron por ningún bando. Siempre buscando adelantar a los corredores. Y esto da pauta al reglamento que en el beisbol de Grandes Ligas no se mide. Difícil que se adopte, así como aceptar el sexo bello en el beisbol profesional.