El beisbol, gran regalo para todos

Espero la hayan pasado de lo mejor en esta Navidad. Les deseo mucha prosperidad y éxito en el año que ya se aproxima. A despedir con mucha actitud positiva esta la última semana del 2017. Como regalo de Santa Claus le llegó el trofeo de campeones al equipo Baterías Lizárraga dentro de la Liga de Beisbol Manuel Arvizu. Me complace y me alegra este éxito de cuatro elementos de mi querida familia, como lo son el mánager del equipo, Humberto Leyva Véliz, y los siempre talentosos hermanos míos, Carlos, Ricardo y Marco Antonio, todos ellos levantaron el cetro de monarcas de una de las mejores ligas de beisbol de la localidad. Muchas felicidades, y que sigan los éxitos, muchachos. Este año lo despediremos con beisbol.

El próximo día 31 estaremos en Cerro Agudo, por invitación expresa de nuestro amigo Víctor Andrés Cuevas Favela, síndico de la comunidad. Ahí se celebrará el tradicional Juego de Beisbol de la Hermandad Cerro Agudo 2017, siguiendo con una tradición arraigada en esa comunidad cien por ciento beisbolera. Cada año se reconoce a personajes que han dado mucho al pueblo dentro del renglón deportivo. En esta ocasión ese honor recaerá en Esteban Parra Luque, un auténtico caballero del beisbol. Me uno a este festejo, y ahí estaré acompañándolos para disfrutar de este gran evento.