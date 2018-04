El beisbol y los ‘malditos’ medios

No faltaron los que el miércoles dieron un respingo al abrir las páginas de las secciones deportivas de los diarios o bien, de los periódicos especializados. El gol anotado por Cristiano Ronaldo o la derrota del América en Toronto acapararon titulares, mientras que los tres jonrones de Christian Villanueva ante los Rockies de Colorado y la jornada de la LMB fueron noticias desdeñadas.“Malditos medios” dirían por no usar el “medios, malditos que no fueran”. Años atrás ese no fuera el escenario, luego de que el beisbol era efectivamente el rey. Hoy, lo contrario es lo de todos los días, gracias a muchos factores entre los que se debe mencionar la falta de interés del propio beisbol por hacerse noticia. Lo demás corre enteramente por la supuesta “culpa” de los medios.Se parte de la base que somos un país en donde la afición por el futbol supera con mucho a la del deporte rey. Incluso, el basketbol supera en preferencia al beisbol aunque se debe mencionar que aquí los medios “ayudan” luego de ofrecer menor difusión a este deporte.Chueco o derecho, se entiende que ese miércoles las portadas hayan destacado la chilena del llamado CR7 o por la derrota del cuadro mexicano en Canadá. Se puede lamentar, pero es de reconocerse: el futbol vende más que proezas y logros que se caracterizan en lo solamente individual. Aún más, en Tijuana la noticia principal se la acreditaron a la cancelación de la pelea del Canelo Álvarez. Maldito clembuterol.Debemos coincidir que lo de Villanueva es para ponerse en marco y resaltarse con negritas: no es poca cosa aparecerse en el mejor beisbol del mundo y conectar tres jonrones en un juego de nueve entradas para así convertirse en el quinto mexicano en lograr semejante hito en la historia.Las portadas eran más que obligadas y justificadas, no se merece el desdeño, las interiores o las muchas seis líneas que suelen otorgarse. Una hazaña de titulares que quedó cuando mucho, para el encomio en redes sociales. Por otro lado, aunque se molesten las “buenas conciencias”, imposible que los medios se enfoquen en lo que fue una jornada del beisbol de verano que dejó mucho que desear. Movidos por la obsesión de engrandecer lo que se está haciendo en el ramo tecnológico, en hacer insistente propaganda a chats, hubs, transmisiones digitales y demás “grandes cambios”, en la LMB parecen persistir en la idea de que lo deportivo se mantenga en los mismos niveles. El producto no se sale de su nivel.¿Que los Bravos de León conectaron cuatro jonrones en una mismo inning? Sí, cifra récord que se dio en el juego que los Bravos vencieron 16-10 a los Toros de Tijuana, score que poco ofreció para el distingo en titulares.¿Que Jonathan del Campo bateó el ciclo para los Generales de Durango? Sí, en choque que terminaron venciendo ¡24 por 7! a los Leones de Yucatán, marcado tampoco como para festinar por lo que denotó en términos de calidad o equilibrio competitivo. Dos juegos, por cierto, en los que se anotaron 57 carreras, se conectaron 812 imparables y se cometieron 6 errores. ¿Y entonces? malditos medios.LNM.- Inició la temporada 2018 de la Liga Norte de México y cumplió la primera jornada con triunfos para los equipos que actuaron en calidad de locales.Ganaron los Indios de Tecate, los Rojos de Caborca y los aún campeones Marineros de Ensenada, dando inicio así a una rota que estará concluyendo allá por el mes de julio. En la LNM se juega una sola temporada este año, al contrario de la LMB en donde serán dos campañas en un mismo año.Se dejan ver a peloteros como Íker Franco, Misael Silverio o Matías Carrillo Jr., así como a varios peloteros extranjeros que están cazando el chance de ser llamados por los equipos LMB que pronto estarán necesitando refuerzos. Ojalá y alguno de los jugadores mexicanos jóvenes ‘quemen’ la LNM y se ganen ese llamado, que otro tema es que resulta de llamar la atención que ya algunos son ‘veteranos’ en la liga de fogueo más importante de México. Estaremos al tanto.