Crece millonaria cuenta con CFE en Escuinapa

Sin interés. Bien agüitados andan en Vialidad y Transporte, en el municipio de Angostura, y es que su dire, Gilfredo Castro Sánchez, asegura que están realizando descuentos del Buen Fin pa tener los papeles en regla, pero la raza no se acerca a cumplir, y eso que ya va la primera quincena del mes.

Nada de vigilancia. En Culiacán, los amantes de lo ajeno han aprovechado la falta de vigilancia municipal en la carretera Culiacán-Imala, donde se han robado alrededor de 60 lámparas led. No hay alguien que ponga un alto a la delincuencia.

Ni las manitas meten. Ahora sí van por los cacos en fraccionamientos de Los Mochis, porque chambean día y noche pa’ quitarles a las familias lo que ganan con el sudor de su frente. ¿Y la Poli qué ha hecho?

Piden claridad. La regidora panista Nidia Gaxiola, del Comité Compras en el cabildo guasavense, dijo que el gobierno busca comprar tres camiones usadas para la recolección de basura. Pero piden claridad pa que no pase como con los de K-Partners.

No hay acuerdos. En Escuinapa, el Ayuntamiento no llega a un acuerdo para el pago de casi 6 millones de pesos que adeuda a la CFE. El alcalde, Emmett Soto Grave, señala que los representantes de la paraestatal no acceden, y la deuda crece.