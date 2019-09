Deficiencias en alumbrado público en culichi

Oscuridad. Ya no aguantan las fallas del alumbrado público en Culichi, así lo señalan vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas, pues tienen meses batallando con la falta de luminarias y señalan que las autoridades no hacen nada.

Descuidados. En varias comunidades de Mocorito la constante es la falta de agua, según el chaca de la JMAPAM, Fernando Nájar, buscan la manera de atender la situación, pero mucha raza se niega a pagar el servicio y eso afecta a ambas partes.

Temor. Por el peligro que representa, raza de la colonia Scally de Los Mochis se queja harto de que choferes de varias trocas de una compañía de gas cuyos se juntan pa surtir cilindros. ¿Y Protección Civil, Inspección y Normatividad, a quién le toca checar este rollo? ¡Urge!

Órale. La Comisión de Pesca que dirige Raúl Elenes asegura que se toman las acciones para tener bajo control la actividad pesquera con operativos preventivos. Al mismo tiempo, los pescadores de altamar denuncian a través de las redes sociales la invasión masiva de pangas antes de que se levante la veda.

No entienden. Por más llamados de atención que se le hace a la gente del medio rural de Guasave para que ya no tengan corrales en sus casas, no hacen caso, por lo que los titulares de Salud y Ecología están haciendo inspecciones, pues son un foco de contaminación que atenta contra la salud, sobre todo quienes crían puercos.