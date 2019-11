En Guasave exigen resolver el problema de basura

De oportunidad. Va a obligar aplicar descuentos más seguido pa los trámites vehiculares y de licencias en Angostura, pues, según señala el recaudador de rentas, Óscar Castro, un chorro de raza ha ido a renovar su licencia; pero sin ofertas, ni caso les hacen.

Sin soluciones. Quienes realizan paro de labores son los trabajadores del área catastro de la Unidad de Servicios Estatales (USE) para exigir prestaciones de participación. Asunto que demandan desde el 19 de julio, ya que les deben varios meses. No habrá servicio hasta que les den solución.

El mes de los guateques. El sector de la salud, Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Los Mochis andan alertando que es mejor dejar el volante si hay chupe de por medio, y es que pa qué buscar a la calaca de a grapa, mejor que otro choferee. ¡Abusados!

No hay resultados. En Escuinapa aún no se saben los resultados financieros de la Fiesta del Mar de las Cabras, que se realizaron hace varios años, y ya están planeando la próxima. El munícipe, Emmett Soto Grave, asegura que no hay pérdidas, pero eso no es una verdadera rendición de cuentas.

Contaminación necesaria. El director de Obras Públicas en Guasave, Mauricio López, reconoció que no es una medida acertada la que realizan al depositar a cielo abierto la basura que se genera en el municipio, pero de momento no les queda de otra, porque no hay para otro relleno sanitario.