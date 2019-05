Fe de que aumenten las ventas

Esperanza. Quienes después de un periodo vacacional esperan mejorar sus ventas, son los locatarios del mercado Garmendia, ya que la mayoría expresa que luego de unas largas semanas las ventas disminuyeron, al punto de verse afectados, por lo que esperan tener un repunte bueno.

Quemazón. ¡Qué tiznadero con la humareda que dejan los lumbradones que hacen por allá por el 20 de Noviembre Viejo al quemar la basura en sus cantones! ¿Y la comuna de Ahome qué rollo, qué hace? Los vecinos ya no hallan qué hacer pa’ no tener que estar respirando tanto humo; de hecho, eso nomás les falta, no respirar; de a tiro.

Obstrucción. Además de trabajar en buscar que los comercios no invadan las banquetas, las autoridades de Salvador Alvarado, también tienen que buscar una medida para evitar que los automovilistas lo hagan, ya que muchos utilizan las banquetas como estacionamiento, y al peatón lo dejan bailando en la loma, exponiéndose a un accidente.

Órale. Quien generó muchas expectativas en Concordia, y al final no fue, es el góber Quirino Ordaz Coppel. El gobernador no acudió al municipio serrano para encabezar las Jornadas de Apoyo Puro Sinaloa porque la fecha del sábado coincidió con su aniversario de bodas.

Demasiado. El dirigente del Comité Campesino No. 8 en Guasave, Alfredo Rosales, convocó ayer a reunión a productores para llevar a cabo una manifestación en contra de las políticas agropecuarias, pero el lío es que muy pocos fueron y la protesta quedó solo en intento.