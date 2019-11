Ni las luces del carro recolector de basura en culichi

Enojo. Quienes se han estado quejando por el mal servicio de la recolección de basura son los culichis. Señalan que hay deficiencia en el servicio y hace más de una semana que no pasa el camión.

La diferencia se nota. La falta de elementos de Tránsito en Mocorito es notoria, pues recientemente se dijo que uno de ellos se había jubilado, y solo quedaron dos agentes, lo cual hace difícil abarcar todo la chamba. Eso se ve en algunas zonas del Centro Histórico, donde la raza se estaciona en calles muy angostas y se mueven hasta que les da la gana.

Cochinero. A ver qué hace la comuna ahora que vecinos denunciaron un basurero en unos solares baldíos del fraccionamiento Platinos en Los Mochis. No tiene un día ni dos. ¿La autoridad no se ha dado cuenta que ahí está? ¿Por qué no ha metido en cintura a nadie por este cochinero?

Más requisitos. El chaca de la Canaco en Guasave asegura que ahora los comercios que pretendan participar en el Buen Fin deberán tener su RFC activo, pues es un requisito del fisco. Tienen hasta este viernes para registrarse en la plataforma que les permitirá ser partícipes de este programa.

Pleito. En Mazatlán, el alcalde Luis Guillermo Benítez anda de agarre con el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento. El munícipe quiere integrar a los trabajadores al IMSS y desaparecer el hospital municipal. Los sindicalizados ya advirtieron que se irían hasta la huelga para que no haya un cambio.