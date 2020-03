Sigue la inseguridad en Culichi

Es una peste. Donde las autoridades de la Jumapaang deben prestar atención es en el caso del cárcamo de la bomba de agua de Costa Azul, Angostura, pues la raza no aguanta la peste por una fuga de aguas. El gerente Ricardo Angulo tendrá que aplicarse y ver cómo soluciona la bronca.

Lo critican. Parece que la mayor batalla política la libra el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez, al interior de su partido, Morena. Senadores y diputados locales no dudan en criticar su Gobierno y las acciones, como el desalojo de vendedores ambulantes con el uso de la fuerza.

Nuevos camiones. La Atusum planea comprar camiones de origen chino, ya que les da un mejor rendimiento en el costo a comparación con los Mercedes-Benz; sin embargo, no han checado los demás factores y cómo funcionarán a largo plazo.

Molestos. Usuarios de la Jumapag en el medio rural se mostraron muy molestos al registrarse en este recibo un aumento de 50 pesos en el pago de la tarifa del agua, ya que aseguran que el servicio es de muy baja calidad y no puede ser que le aumenten sin antes hacerle mejoras.

Puras broncas. Por donde ya no saben de qué forma salir a las calles para no verse afectados por los constantes asaltos y demás afectaciones por grupos vandálicos, son los habitantes de la colonia Libertad, pues indican que no cuentan con ningún tipo de seguridad.