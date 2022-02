El “braguetazo” de oro o un escándalo más de corrupción

audima

Cuando una persona decide incursionar en la política, gran parte de su vida privada se convierte en pública. Esta decisión debe de ser consultada y aceptada por los miembros de la familia, principalmente por el cónyuge y los hijos. Desafortunadamente, la privacidad de los familiares, dependiendo del nivel jerárquico del puesto, queda develada. Dejando esto claro, es un hecho que cada una de las acciones del funcionario y de su familia quedan a merced de la opinión pública y, principalmente con el presidente de la República, se convierte en un tema de interés nacional.

Han sido muchos los casos donde familiares de presidentes se ven envueltos en escándalos. En antaño lo relacionado con las primeras damas e hijos eran secretos a voces, algo que todos sabían, pero que los medios no mencionaban, el poder del Estado lo silenciaba todo. Hago un breve recuento de los casos más mencionados: Carmen Romano –esposa de José López Portillo– y sus excéntricos gustos, que incluían viajes con su piano personal; la esposa e hijos de Miguel de la Madrid supuestamente utilizaron aeronaves y vehículos oficiales para viajes personales. Así, la lista sería interminable, pero sin lugar a dudas hasta hace días, el caso más sonado fue el escándalo de “La Casa Blanca” de Angélica Rivera, exesposa de Enrique Peña Nieto.

En su momento, la primera dama ofreció una rueda de prensa –bastante ridícula a mi parecer– donde era evidente su enojo y en un intento fallido “aclaró” la situación y ofreció una supuesta justificación del origen de los recursos con los que adquirió dicha vivienda. En aquel entonces, el eterno candidato –por esos días con apenas 8 años de campaña– calificó este escándalo como un acto corrupto y despótico, reclamando una investigación pertinente. La vida siguió su curso. Bastaron siete años para que hoy día, quienes en aquel entonces deseaban el poder finalmente lo ostenten. Muchas cosas han cambiado en estos siete años, pero los escándalos de la familia presidencial siguen siendo una constante en México.

Es ahora el hijo de Andrés Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, quien se ubica en el centro del huracán. Según el reciente reportaje de Latinus, López Beltrán y su esposa –Carolyn Adams– habitaron la residencia en Houston de un alto funcionario –Schilling– de la empresa petrolera Baker Hughes. Dejando de lado las características de la propiedad, todo podría parecer normal, cualquiera puede rentar o prestar su casa a un amigo, de no ser por dos factores: se trata del hijo de un presidente; su esposa, quien tiene relaciones con petroleras y ha participado en rondas de licitación de Pemex, y un ejecutivo de una empresa con contratos vigentes con la petrolera estatal. Contrario a lo hecho hace siete años, el presidente ahora no despotrica contra los involucrados, sino que intenta justificar sus acciones diciendo que su nuera “al parecer tiene dinero” y que nadie de su familia está relacionada con licitaciones estatales.

No, señor presidente, no se trata de tener dinero o no, uno puede gozar los frutos de lo legalmente adquirido, la clase media lo hace con regularidad; tampoco le conviene hablar acerca de vínculos familiares con licitaciones públicas, no a cualquiera le ceden 2.5 hectáreas en Holbox. Lo que como sociedad pedimos es una aclaración de los hechos, es evidente que podemos estar ante un caso de conflicto de interés, deje que su hijo –quien por cierto ya es mayor de edad– aclare las cosas por el mismo y, en su caso, enfrente la justicia.

Me duele decir esto, pero prefiero ser realista: de existir conflicto de interés, actos de corrupción o cualquier otra acción criminal en este escándalo, es más factible que sea sancionada por las autoridades de Estados Unidos, la empresa Baker Hughes cotiza en bolsa y en el país vecino es sumamente castigado cualquier acto que altere el mercado, como el tener información privilegiada y el no informarlo, su sistema de justicia y su mantra de just follow the money me brinda más certeza que el mexicano. Esperemos que el escándalo no pare aquí, se esclarezca lo que aún se mantiene turbio y que más personalidades se posicionen al respecto.

Al final del día la familia del presidente carga con más de doscientos pesos en la bolsa.