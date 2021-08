Durante más de un año la pandemia nos ha puesto cara a cara con la muerte, la cual se ha apoderado del mundo soberbia e implacable. Tantas pérdidas y tanto dolor nos han hecho sentir indefensos.

Leí en un artículo sobre el proceso de duelo de una familia musulmana en Turquía. El funeral es lo más pronto posible para liberar el alma del cuerpo; no deben estar tristes mucho tiempo cuando muere un ser amado, el alma de los muertos pasa a un espacio intermedio y, cuando lo lloran, ese espacio se llena de sus lágrimas, se ahoga, y no puede avanzar. Esta creencia les permite que su duelo sea más rápido. Pero no funciona así para un mexicano. Tenemos un vínculo especial con la muerte, es parte de nuestra cultura; para nosotros la muerte y el adiós resultan muy dolorosos, lo vemos como algo antinatural. Tenemos un nexo torcido con la culpa; si no sufrimos, no lo amábamos lo suficiente. Nuestro enorme apego a la familia nos sume en el sufrimiento y no nos permite cerrar fácilmente el ciclo del duelo, cuando la muerte es lo más natural y morir es lo único seguro.

No hay una guía para el duelo, nadie te prepara, no nos enseñan a vivirlo. ¿Cómo superarlo si no sabemos? Esta pandemia ha hecho que nuestros muertos duelan profundamente: no hay despedidas, abrazos de consuelo, funeral, ceremonia religiosa o familiar. Se han eliminado para evitar más contagios y la falta de esa parte del ritual hace que el duelo sea más complicado.

El tío Charly fue un pilar en mi vida. El Día del Padre hablé con él por última vez: vas a estar bien, estamos contigo, pronto estaremos juntos, te amamos... Pero él necesitaba mis pulmones para respirar y no pude dárselos, nadie pudo, ni sus hijos que lo hubieran hecho sin pensarlo, nadie. El buen Charly dejó la vida terrenal el 25 de junio. Me quedé atrapada en mis pensamientos, no podía asimilar lo que estaba pasando. Sabemos que todos vamos a morir, es parte de la vida, pero no entiendes qué pasó, por qué él, un hombre tan bueno. Todo fue tan rápido, tan dolorosamente fácil, y se fue, y la vida no da tregua, necesitas un tiempo fuera pero el reloj no para, la vida pone en la memoria alegrías y penas y era tiempo de llorar. Te enojas con el mundo y contigo por sentir hambre, por tener sed, por querer dormir, por tener un dejo de esperanza, te sientes cruel por seguir viviendo. Dieron unas cuantas horas para enterrar sus restos. Su última voluntad fue ser enterrado en su pueblo querido, tres horas para llegar hasta donde sería su última morada, y vas viendo a través del cristal del auto que las aves siguen cruzando el cielo, el sol brillando definitivo, las personas con sus rutinas, seguirán las pláticas, las fiestas, la música, seguirá la vida, pero falta él. Algo se rompió dentro de mí cuando mi abuela lo recibió. Mi dolor era insignificante comparado con el de ella. Una madre no nació para enterrar a un hijo, entregar a la tierra un pedazo de su alma, lo que sentía no era humano: su hijo había muerto.

Los días nos permitieron sentir calma, sólo eso, y de cuando en cuando una mueca simulando una sonrisa, pero debes seguir y decir hasta pronto a los Charlys: padres, hijos, hermanos, esposos, tíos, amigos que se fueron y que se irán en esta pandemia. La única muerte es el olvido y mientras haya vida honraremos su recuerdo con amor.

