El burka, ¿o falda larga?

Esta semana se presentó una polémica verdaderamente incómoda y sin sentido en una escuela preparatoria de la capital del estado, en Sinaloa, donde alumnos denunciaron que el personal de esa institución les midió el largo de sus faldas, además de revisarles que trajeran shorts debajo de las mismas, porque algunas alumnas andaban como “pirujas”.

Como poder comprender, en estos tiempos y en estas circunstancias donde hemos leído en diversos medios de comunicación tantos casos de mujeres y niñas agredidas sexual y físicamente, mujeres desaparecidas, asesinadas, y demás, y que hoy, una institución escolar ponga “atención” en este asunto de medir el largo de los uniformes de sus alumnas, algo incoherente.

Si las mujeres visten para provocar... entonces, qué sucede cuando las mujeres violadas son monjas, ancianas o niñas pequeñas?... ¿Se vistieron y salieron a la calle pidiendo ser violadas?... Tan bestia es quien comete ese atroz acto, como quien lo justifica.

La sociedad nos dice qué hacer para que no violen –que pases inadvertida en tu vestimenta– pero no dice que no se debe violar. Irónico el asunto, o bien, la solución para que no violen, ni agredan a las mujeres, es que se pongan un “burka” ¿no? En las sociedades avanzadas se dice que el burka es denigrante. De verdad que parece mentira que en pleno siglo 21 sigamos soportando agresiones y actitudes verbales como estas de autoridades educativas tan brutales y fuera de contexto.

Hace un par de días leía una historia, no muy reciente, sobre un caso similar a lo sucedido con estas jóvenes. Lauren Wiggins, una chica canadiense de 17 años, en su escuela en New Brunswick, Canadá, fue suspendida por usar un vestido de tirantes. Los inspectores lo consideraron “inapropiado” y una “distracción sexual” para los estudiantes masculinos. Aparentemente, ella la publicó en su cuenta de Facebook. Y lo acompañó con el siguiente texto: “Hoy día me suspendieron porque consideraron que el vestido que estaba usando era inapropiado y una distracción sexual para los alumnos masculinos de la escuela. Es suficiente. Estoy cansada de los estándares injustos que tenemos que soportar por ser mujeres. Estoy cansada de la discriminación en contra de nuestros cuerpos y estoy absolutamente aburrida de esos comentarios que nos hacen sentir que no podemos estar cómodas sin ser provocativas. Es tiempo de cambiar la mentalidad del mundo y ahora”.

Si comparamos ambos casos, observamos que son muy similares, pero en países diferentes y con culturas diferentes, pero un mismo problema, el de la discriminación con perspectiva de género, y nos reafirma que este problema no es específico de un país o de otro, sino es un problema universal.

Debemos acabar con esta cultura del patriarcado que no valora, que ofende, que somete a sus mujeres. Retomemos la cultura de la igualdad, del amor, de la comprensión y la tolerancia, donde podamos tener pensamientos y acciones diferentes por el bien de la humanidad.